На НТВ премьера нового сезона сериала «Невский». Чем он удивит россиян?

В понедельник, 7 октября в 20:00 на телеканале НТВ стартует долгожданный седьмой сезон остросюжетного сериала «Невский». Зрителей снова ждет встреча с главными героями, которых играют актеры Антон Васильев и Дмитрий Паламарчук. Всего к показу подготовлено 30 серий, новый сезон получил название «Близкий враг».

В центре сюжета сериала — Павел Семенов, сотрудник отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Его роль исполняет популярный актер Антон Васильев.

Двигателем первых серий станет кровавая драма, разыгравшаяся в финале предыдущего сезона. В здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области произошла перестрелка, были заложники и несколько убитых. Что же произойдет дальше?

Для наведения порядка в город на Неве приезжает из Москвы заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Его роль в сериале исполняет актер Андрей Коровниченко. Павел Семенов (Антон Васильев) получит звание подполковника, станет сотрудником ГУ МВД и начнет работать в убойном отделе Управления уголовного розыска. Вместе с ним будет служить Андрей Михайлов (актер Андрей Гульнев). Теперь в зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но и весь Петербург и Ленинградская область.

Похожее «повышение» ждет лучшего друга главного героя Алексея Фомина (Дмитрий Паламарчук). В седьмом сезоне «Невского» он возглавит криминальный мир Петербурга и столкнется с новыми влиятельными врагами. И очень быстро придет понимание, что захватить власть — мало, ее нужно еще удержать.

Фото: Пресс-служба НТВ

Зрителей ждут неожиданные и опасные повороты сюжета

Продолжится противостояние главного героя и таинственного главаря банды Архитекторов. Имя антагониста наконец-то будет раскрыто, а Павлу Семенову не раз придется идти на крайние меры, рискуя карьерой и жизнью.

Производством «Невского» занимается компания «Триикс Медиа». Сериал снимается уже почти 10 лет и остается одним из главных хитов телеканала НТВ. Мы попросили участников съемочной группы рассказать, как это удается и что ждет зрителей в новом сезоне.

Оставаться настоящим

Исполнитель роли Павла Семенова, актер Антон Васильев считает, что весь секрет в искренности. «Мне кажется, у зрителя не пропадает интерес к нашему сериалу, потому что мы стараемся быть максимально искренними с ним. Мне важно, чтобы мой герой оставался настоящим, а не чтобы капитан Семенов всем нравился. Иногда коллеги говорят: «Ну, это некрасиво. Давай, например, прическу поправим». А я говорю: «Так бывает! Мы бываем некрасивыми, неопрятными, несовершенными. Семенов не мент, не супергерой, он человек. Давайте оставим как есть». Снимаем сериал «Невский» мы уже очень долго. Я меняюсь, взрослею, злюсь-радуюсь, толстею-худею. Все это происходит и с моим персонажем. И конечно, за столько лет Семенов стал неотъемлемой частью меня, а я его», — считает Антон Васильев.

Еще одна причина популярности сериала кроется в сближении противоположностей

«По сюжету полицейский Семенов дружит с криминальным авторитетом Фоминым. Их связывают десятилетия дружбы: совместные потери, победы, боль и радость. Я верю, что такая дружба возможна. Они могут быть совершенно не согласны друг с другом, драться, не общаться месяцами, а потом получить звонок в пять утра, бросить все и бежать на помощь. Каким бы иногда не казался фантастическим и не реальным сценарий, мы, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров пытаемся отстаивать простую мысль: главное — не терять веру в честь, дружбу, любовь и, чтобы ни случилось, оставаться людьми», — отметил актер Дмитрий Паламарчук.

Фото: Пресс-служба НТВ

Найти и раскрыть

Режиссер-постановщик сериала Игорь Драка считает, что в первую очередь сериал обязан своим успехом автору сценария Андрею Тумаркину.

«Если нет хорошей драматургии — нет истории. Удивительно, как уже семь сезонов он нас все время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей! Я думаю, что главный плюс сериала «Невский» в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения. Мы продолжаем историю главного героя Семенова и Фомы, они в кадре очень интересные», — рассказал режиссер-постановщик.

Выбор исполнителей заслуживает отдельного внимания. «Большое спасибо нашим кастинг-директорам, которые умудрились попасть в точку и выбрать совершенно правильных актеров! Ведь если ошибиться с главным героем, фильма не будет. А здесь замечательные актеры играют даже сквозных персонажей. Каскадеров у нас очень много, тьма! У главного героя есть даже дублер, хотя Антон Васильев старается сам выполнять все трюки. Ну а я дирижирую как режиссер. Получилась слаженная команда, ансамбль», – подчеркнул Игорь Драка.

Стрелы амура

Харизматичному Фоме в новом сезоне особенно повезет. «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина. Я думаю, что наши телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра», — поделился актер Дмитрий Паламарчук.

Поклонники сериала «Невский» застали разные периоды взаимоотношений Фомина и Семенова. «Знаю, что зрители не очень любят, когда между героями пробегает черная кошка. Но сильных потрясений не будет. Несмотря на то что Семенов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю. Зрители в социальных сетях пишут мне, что наши персонажи для них уже стали родными людьми. Если в первом сезоне они просто наблюдали за развитием сюжетной канвы, интересными перипетиями и детективными элементами, то сейчас полюбили проект и воспринимают героев «Невского», как часть своего окружения. Более того, они настолько хорошо знают Фому, Семенова и других персонажей, что уже могут предугадывать, как те себя поведут, отреагируют на ту или иную ситуацию», — рассказал актер.

Фото: Пресс-служба НТВ

Все меняется

Интересная трансформация происходит на протяжении всего сериала с Андреем Михайловым. «Мой герой — самый настоящий подарок. В начале он был отвратительным негодяем, но в процессе развития роли постепенно начинает переходить на сторону света. Когда же он пытается жить по правилам, вся его прежняя жизнь неизбежно рушится, потому что изначально она строилась совсем на другом. Андрей тратит огромное количество сил и времени, чтобы окончательно отойти от порочного образа жизни», — рассказал актер Андрей Гульнев.

Разносторонние персонажи и их постоянное развитие делают сериал интересным

«В съемочном процессе ход повествования постоянно меняется, поэтому невозможно сказать наверняка, плохой мой герой или хороший. Мы присматриваемся к своему персонажу и ищем какую-то золотую середину, чтобы в случае необходимости качнуть маятник в ту или другую сторону. В «Невском», как ни странно, абсолютно положительных персонажей практически нет. У каждого героя — своя сложная многогранная история, которую мы, актеры, стараемся раскрыть. Делать только позитивные дела в любом случае не получится, все так закручено, что на один хороший поступок спустя время могут наложиться несколько плохих. Никогда нельзя понять наверняка, что перевесит в определенный момент. В этом и есть главная интрига нашего сериала», — поделился Андрей Гульнев.

Неожиданных сюрпризов в новом сезоне зрителям стоит ждать от Татьяны Беловой, жены Павла Семенова. «В новом сезоне у моей Тани появятся новые цели, однако старые проблемы, конечно, никуда не денутся. Вместе с ними произойдет большое количество неожиданных событий, во время которых Таня успеет набить много новых шишек. Мне кажется, моя героиня никогда не жила просто, ее все время сопровождали какие-то трудности, учитывая специфику ее работы. Раскрывать тайны не могу, но точно скажу, что, помимо следования закону и помощи в поимке опасных преступников, Таня всегда борется за любовь! Она в первую очередь женщина, хоть и необычная, волевая и непоколебимая, этакий солдат-спец. Но... всем женщинам хочется любви, поэтому Таня пойдет на многое, чтобы защитить ее», — поделилась актриса Виктория Маслова.

Фото: Пресс-служба НТВ

Главное, экшен

Новый сезон не разочарует любителей трюков и неожиданных эффектов. «В проекте многое завязано именно на экшене. Это нужно для того, чтобы переключить внимание с диалогов на некое резкое движение в кадре, будь то драки, падения или взрывы. Очень важно сделать так, чтобы сцены выглядели реалистично», — рассказал постановщик трюков Владимир Севостьянихин.

По его словам, для этого есть много всяких приемчиков. «Мы надеваем защиту, работаем с дублерами и всеми силами пытаемся достигнуть наибольшей достоверности. В сериале есть автомобильные и мотоциклетные трюки, погони, падения с высоты и взаимодействие с животными. Например, в один из дней мы взрывали электросамокат. На этом была построена целая серия: партия бракованных электросамокатов взрывается, из-за чего гибнет много людей. Мы брали самокат, вкладывали в него заряд и, когда актер ехал на нем, самокат взлетал в воздух. Конечно, это все достаточно безопасно, травмы в таком деле недопустимы. Если есть травмы, значит трюк выполнен неправильно», — подчеркнул Владимир Севостьянихин.

Для большей реалистичности многие трюки выполняются без каскадеров

«Я стараюсь чаще задействовать самих актеров. Исключения составляют общие планы и технически сложные моменты. Драки же, например, актеры всегда выполняют самостоятельно», — рассказал постановщик трюков. Бывает, что самим актерам исполнение трюков дается непросто. «В седьмом сезоне много эмоциональных сцен, тяжелых как морально, так и физически. Как-то раз я целый день выполняла боевые сцены и трюки, была крутой и сильной, но в какой-то момент испугалась дохлой крысы и с визгом убежала в сторону», — поделилась забавным случаем актриса Виктория Маслова.

Однако все трудности, по ее словам, меркнут при виде восторга в глазах зрителей. Очень хочется надеяться, что в этот раз будет так же. Тем более что в новом сезоне всех нас ждут новые локации, ради которых съемочная группа организовала экспедицию в Красноярский край.

РЕКЛАМА

Рекламодатель: АО «Телекомпания НТВ», ИНН 7703191457

16+