07:58, 29 августа 2025

Опубликованы кадры с моментом взрыва в атакованной ВСУ Орловской области

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Орловской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен похожий на жужжание звук работы мотора беспилотника и видна световая вспышка на горизонте. После нее раздается взрыв.

ВСУ атаковали Орловскую область в ночь на пятницу, 29 августа, над регионом перехватили 2 летательных аппарата. Как уточнял губернатор Андрей Клычков, в результате атаки пострадал один человек, также были повреждены четыре здания.

Помимо Орловской области, ночью 29 августа ВСУ атаковали еще восемь регионов. Под удар также попали Брянская, Тверская, Рязанская, Тульская, Курская, Калужская и Новгородская области, а также Крым.

