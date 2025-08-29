Опубликованы кадры с моментом взрыва в атакованной ВСУ Орловской области

В сети появились кадры из атакованной беспилотниками ВСУ Орловской области

В сети появились кадры из Орловской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен похожий на жужжание звук работы мотора беспилотника и видна световая вспышка на горизонте. После нее раздается взрыв.

ВСУ атаковали Орловскую область в ночь на пятницу, 29 августа, над регионом перехватили 2 летательных аппарата. Как уточнял губернатор Андрей Клычков, в результате атаки пострадал один человек, также были повреждены четыре здания.

Помимо Орловской области, ночью 29 августа ВСУ атаковали еще восемь регионов. Под удар также попали Брянская, Тверская, Рязанская, Тульская, Курская, Калужская и Новгородская области, а также Крым.