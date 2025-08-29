Россия
07:35, 29 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 54 дрона ВСУ над девятью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 29 августа, выпустили по России свыше полсотни беспилотников. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 00:00 до 6:00 29 августа по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 летательных аппарата над девятью регионами России и Черным морем.

Больше всего дронов — 18 — сбили над Брянской областью, еще 10 — над Крымом, 8 — над Тверской областью, по 2 — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по 1 — над Курской, Калужской и Новгородской областями. Еще девять беспилотников, как добавили в министерстве, перехватили над Черным морем.

Ночью ранее, 28 августа, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Под удар попали Ростовская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

    Все новости