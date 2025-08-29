Россиянин пострадал при атаке БПЛА

Губернатор Клычков: В Орловской области при атаке БПЛА пострадал 1 человек

В Орловской области при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате отражения атаки БПЛА были повреждены четыре здания: два на территории областного центра и еще два — в муниципалитетах. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб, подчеркнул губернатор.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Клычков.

Ранее сообщалось, что в Орле местные жители насчитали не менее 10 взрывов. Обломками сбитого БПЛА выбило окна, посекло фасады зданий и повредило несколько автомобилей.