Снижение товарооборота России и Китая объяснили

Посол Моргулов: Снижение торговли России и Китая связано с внешними факторами

Наблюдавшееся в первой половине 2025 года снижение товарооборота России и Китая было связано с падением активности из-за влияния ряда внешних факторов. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, его слова приводит РИА Новости.

Основная просадка, пояснил дипломат, прослеживалась в начале года. В новогодний период, объяснил он, торговая активность традиционно снижается. Ослабление торговых связей РФ и КНР в этом плане не стало исключением, резюмировал Моргулов.

Однако в дальнейшем динамика по ряду товарных категорий начала постепенно восстанавливаться, отметил посол. Несмотря на

это, выйти на прирост товарооборота в сравнении с прошлогодними показателями пока не удалось. На это повлияло в том числе снижение мировых цен на энергоносители, отметил дипломат.

Однако даже при благоприятных внешних условиях добиться качественного прироста двусторонней торговли было бы сложно ввиду рекордно высокой базы предыдущих двух лет, пояснил он. «Заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать», — заключил Моргулов.

По итогам первых восьми месяцев 2025 года товарооборот России и Китая сократился на 8,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустился до отметки в 125,8 миллиарда долларов. На падение объемов двусторонней торговли все большее влияние оказывает усиление санкционного контроля со стороны США. Ряд китайских банков и финансовых организаций боятся обслуживать торговые операции с участием российских компаний из-за риска вторичных ограничений западных стран. Кроме того, наблюдаются проблемы с проведением двусторонних транзакций. Компаниям из РФ приходится искать посредников из третьих стран, чтобы оплачивать импорт китайских товаров. Все эти факторы в итоге тормозят развитие двусторонних торгово-экономических отношений.