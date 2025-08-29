Российская блогерша Оксана Самойлова опубликовала видео в нижнем белье

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя жена рэпера Джигана опубликовала видео, на котором предстала в шелковом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера без подклада. При этом она продемонстрировала фигуру с плоским животом.

Кроме того, звезда завила волосы в крупные локоны и нанесла яркий мейкап. Затем она оделась в коричневый короткий комбинезон с глубоким декольте. Известно, что данный наряд она выбрала для премии Voice Influencer Awards 2025.

Ранее в августе Оксана Самойлова позагорала в крошечном бикини. Знаменитость отправлялась на отдых в Грецию с семьей.