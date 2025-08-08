Ценности
20:19, 8 августа 2025

Оксана Самойлова позагорала в крошечном бикини

Блогерша Оксана Самойлова позагорала в крошечном черном бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова позагорала в крошечном купальнике. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя жена рэпера Джигана отправилась на отдых в Грецию с семьей. На размещенных видео она предстала, лежа в шезлонге у бассейна в черном бикини. Комплект состоял из топа с завязками на шее и V-образных трусов с заниженной талией.

Инфлюэнсерша дополнила образ солнцезащитными очками, серьгами-полукольцами и серебристой цепочкой на талии.

В августе российская блогерша и певица Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха.

    Все новости