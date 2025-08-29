Поставки одного вида продукции из Южной Кореи в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза в июле

По итогам июля 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 96 тысяч долларов в денежном выражении. О резком увеличении экспорта этого вида техники из азиатской страны в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской Статистической службы.

В целом за первые семь месяцев этого года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличился на 20 процентов к аналогичному периоду 2024-го и составил 481 тысячу долларов. Несмотря на заметный прирост, в рейтинге крупнейших покупателей подобного рода корейских гаджетов РФ расположилась лишь в пятом десятке.

Россия заметно отстала от ведущих импортеров. Так, на первой строчке в списке расположились США с результатом в 65,9 миллиона долларов. Второе место заняла Германия, закупившая продукцию на сумму в 41,9 миллиона, а топ-3 замкнула Великобритания (28,3 миллиона). В топ-5 также попали Австрия (26,2 миллиона) и Канада (17,6 миллиона).

Россия стабильно наращивает закупки корейских смартфонов. В мае 2025-го объемы экспорта в денежном выражении достигли максимума с декабря 2024 года. За последний месяц весны российские импортеры закупили этот вид техники из азиатской страны на общую сумму в 68 тысяч долларов.

Таким образом, установленный в июле результат превысил майский показатель на 28 тысяч долларов. Однако объемы поставок все еще уступают досанкционному уровню с учетом запрета крупнейшего производителя — компании Samsung — осуществлять официальные поставки своих гаджетов в РФ после начала спецоперации на Украине.