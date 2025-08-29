Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 29 августа 2025Мир

Посол рассказал о десятках совместных проектах России и Китая

Посол Моргулов: РФ и Китай имеют около 80 совместных проектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия и Китай на сегодняшний день имеют около 80 совместных проектов общим объемом более 200 миллиардов долларов. Такие цифры привел посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке», — уточнил дипломат.

Моргулов также отметил, что двустороннее сотрудничество давно вышло за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной сферой.

Помимо этого, дипломат выделил работу «Российского экспортного центра», активно занимающегося продвижением на рынок КНР несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции.

Ранее Моргулов рассказал, что товарооборот России и Китая два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов. Дипломат отметил, что обе страны осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений.

Также сообщалось, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине. Ее протяженность составит 40 километров

    Родители переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды умоляли ее бросить съемки

    Оксана Самойлова опубликовала видео в нижнем белье

    Опубликованы кадры с моментом взрыва в атакованной ВСУ Орловской области

    Посол рассказал о десятках совместных проектах России и Китая

    Снижение товарооборота России и Китая объяснили

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Путешествующий по миру россиянин объяснил рвение соотечественников в США

    Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

    Юрист перечислила вступающие в силу с сентября изменения для водителей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости