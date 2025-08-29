Посол рассказал о десятках совместных проектах России и Китая

Посол Моргулов: РФ и Китай имеют около 80 совместных проектов

Россия и Китай на сегодняшний день имеют около 80 совместных проектов общим объемом более 200 миллиардов долларов. Такие цифры привел посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке», — уточнил дипломат.

Моргулов также отметил, что двустороннее сотрудничество давно вышло за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной сферой.

Помимо этого, дипломат выделил работу «Российского экспортного центра», активно занимающегося продвижением на рынок КНР несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции.

Ранее Моргулов рассказал, что товарооборот России и Китая два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов. Дипломат отметил, что обе страны осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений.

Также сообщалось, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России Владимира Путина.