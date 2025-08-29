Экономика
04:41, 29 августа 2025Экономика

Посол России рассказал о росте товарооборота с Китаем

Посол Моргулов: Товарооборот РФ и КНР превысил 240 миллиардов долларов
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Товарооборот России и Китая два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов. С такими данными выступил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

Обе страны осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений. Москва и Пекин последовательно углубляют деловое взаимодействие во всех сферах, добавил посол.

«Успешность выбранного пути в том числе подтверждают высокие показатели двустороннего товарооборота, который уже два года подряд превышает 240 миллиардов долларов», — привел данные Моргулов.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам июля текущего года суммарные объемы поставок лекарств из Китая в Россию увеличились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 15,9 миллиона долларов в денежном выражении.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что отношения России и Китая являются наиболее стабильными и зрелыми среди крупных держав. По его словам, Москва и Пекин должны «продолжать свою традиционную дружбу», углублять стратегическое взаимодоверие.

    Все новости