Си Цзиньпин оценил отношения Китая и России

Си Цзиньпин: Отношения России и Китая являются наиболее стабильными и зрелыми

Отношения России и Китая являются наиболее стабильными и зрелыми среди крупных держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире», — подчеркнул китайский лидер.

По его словам, Москва и Пекин должны «продолжать свою традиционную дружбу», углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях. Политик подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений отвечает интересам народов обеих стран и «является источником стабильности и мира во всем мире».

Ранее в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.