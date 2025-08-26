Мир
08:57, 26 августа 2025

Си Цзиньпин оценил отношения Китая и России

Си Цзиньпин: Отношения России и Китая являются наиболее стабильными и зрелыми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Huang Jingwen / XinHua / Globallookpress.com

Отношения России и Китая являются наиболее стабильными и зрелыми среди крупных держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире», — подчеркнул китайский лидер.

По его словам, Москва и Пекин должны «продолжать свою традиционную дружбу», углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях. Политик подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений отвечает интересам народов обеих стран и «является источником стабильности и мира во всем мире».

Ранее в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

