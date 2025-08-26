Си Цзиньпин провел встречу с Володиным в Китае

Си Цзиньпин встретился с Володиным в Пекине

В Пекине состоялась встреча китайского лидера Си Цзиньпина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

«26 августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Володиным», — сказано в заявлении.

До этого сообщалось, что Вячеслав Володин находится с официальным визитом в КНР. В программе визита запланированы несколько официальных встреч. Уточнялось, что председатель Госдумы осуществляет официальный визит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В июне этого года помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что глава страны Владимир Путин проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября, назвав продолжительность этой поездки редчайшим случаем. В частности, Путин намерен участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине.