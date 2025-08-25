Россия
01:44, 25 августа 2025Россия

Володин прибыл в Китай

Володин во главе парламентской делегации РФ прибыл в Китай с официальным визитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин во главе парламентской делегации России прибыл в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

    Спикер Госдумы осуществляет официальный визит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы развития межпарламентского сотрудничества Рдвух стран, а также укрепление взаимодействия КНР и РФ в таких сферах, как экономика, безопасность, туризм, культура, образование, наука и других.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Он намерен участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине. Также запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

