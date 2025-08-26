Россия резко нарастила закупки китайских лекарств

РИА Новости: Поставки китайских лекарств в Россию выросли в 1,9 раза в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы поставок лекарств из Китая в Россию увеличились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 15,9 миллиона долларов в денежном выражении. О резком росте экспорта этой продукции в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За 12 месяцев поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из КНР на российский рынок увеличились в 1,9 раза. В сравнении с июньским показателем достигнутый в июле результат вырос на 41 процент. В целом за первые семь месяцев этого года экспорт китайских лекарств в РФ увеличился на треть и составил 77,4 миллиона долларов в денежном выражении.

Наибольшим спросом в России за отчетный период пользовались иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови. На эти категории в июле пришлось в общей сложности почти треть (5,9 миллиона долларов) всего китайской фармакологического экспорта в РФ. Другими востребованными видами оказались гепарин и другие препараты животного происхождения (4,4 миллиона долларов) и перевязочные материалы (почти 3 миллиона). Также во втором летнем месяце в РФ импортировались медикаменты (2,2 миллиона) и различные медицинские аксессуары (476 тысяч долларов) из КНР.

Помимо Китая, в последнее время активно наращивают поставки лекарств в Россию и американские фармацевтические компании. По итогам июня импорт этой продукции из США в РФ увеличился в 4,3 раза в годовом и на 24 процента в месячном выражении, достигнув 10,8 миллиона долларов. За первое полугодие Россия нарастила закупки американских медицинских препаратов вдвое, до 109,8 миллиона долларов. Наиболее востребованными категориями оказались лекарства и медикаменты, а также вакцины и иммунные сыворотки.