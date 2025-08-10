Экономика
16:18, 10 августа 2025Экономика

В России стало больше лекарств из США

Поставки фармацевтики из США в Россию в июне выросли в 4,3 раза
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Поставки фармацевтических товаров из США в Россию выросли в июне 2025 года в 4,3 раза относительно июня 2024-го. Как подсчитали журналисты РИА Новости, в сравнении с маем этого года такой продукции стало больше на 24 процента.

«Всего в июне этого года Штаты экспортировали в Россию фармпродукции на 10,8 миллиона долларов. При этом поставки по итогам января-июня выросли вдвое, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составили 109,8 миллиона долларов», — говорится в материале.

Его авторы отметили, что в первом полугодии наибольшую сумму Москва потратила на лекарства и медикаменты — 9,9 миллиона долларов. Чуть меньше пришлось на вакцины и иммунные сыворотки — 9,6 миллиона. Кроме того, Вашингтон поставил в страну различные медицинские приборы и устройства на 5,8 миллиона.

В качестве сравнения авторы материала указывают, что тройку крупнейших покупателей фармацевтических товаров из США в июне вошли Германия (расходы — 1,32 миллиарда долларов), Испания (1,02 миллиарда) и Нидерланды (935,2 миллиона).

Ранее стало известно, что россияне ринулись скупать товары в интернете. По итогам первой половины 2025 года суммарный объем онлайн-торговли в России увеличился на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 5,3 триллиона рублей.

