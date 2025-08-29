Назван возможный кандидат на пост полпреда президента России на Северо-Западе

«Ведомости»: Козак рассматривается на пост полпреда президента в СЗФО

Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак рассматривается на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Как отмечают все собеседники издания, Козак является одним из ближайших соратников главы государства, поэтому решение по его назначению будет принимать лично президент России Владимир Путин. «Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», — приводятся слова одного из источников.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал информацию о возможном назначении Козака и сообщил, что Кремль не комментирует такую информацию.

На пост полпреда в СЗФО должен претендовать человек, который будет в хороших отношениях с влиятельными в регионе элитными группами, отметил один из собеседников, близкий к полпредству. Сила Козака, как отмечает другой источник издания, заключается в том, что он со времен петербургской мэрии работает с Путиным.

Место полпреда президента России в СЗФО может освободиться, так как эту должность сейчас занимает Александр Гуцан, который стал кандидатом на должность генерального прокурора. Нынешний генпрокурор Игорь Краснов, в свою очередь, подал заявление на должность председателя Верховного суда (ВС) России,