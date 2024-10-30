На НТВ стартует третий сезон «Шоу Аватар». Чем он удивит зрителей?

3 ноября на телеканале НТВ стартует третий сезон уникального проекта «Шоу Аватар». Зрителей ждут новые виртуальные персонажи, созданные с помощью передовых технологий, а звездное жюри снова попытается угадать, кто скрывается за каждым образом. Этот сезон обещает еще больше интриги и неожиданных перевоплощений.

Новые цифровые герои

Третий сезон «Шоу Аватар» на НТВ станет ярким событием для поклонников высокотехнологичных телевизионных проектов. Как и в предыдущие годы, на сцене появятся цифровые персонажи, созданные с помощью передовой технологии захвата движения (Motion Capture). Она позволяет популярным артистам кино, телевидения, спорта и интернета буквально оживлять аватаров, передавая им не только свои движения, но и голос, мимику и даже характерные жесты.

На создание одного аватара уходит от 8 до 10 недель в зависимости от сложности персонажа

Над каждым героем работает команда 3D-моделлеров, скульпторов, виртуальных стилистов по волосам, гримеров, костюмеров, грумеров, операторов серверов дополненной реальности и многих других. Виртуальные аватары взаимодействуют с реальной сценой: их движения и анимация должны быть синхронизированы с музыкой, сценографией и движениями камер.

Сказочные персонажи, герои мифов и былин предстанут в новом, современном обличье. За каждым из них скроются реальные звезды, и основная задача жюри — разгадать, кто именно управляет тем или иным цифровым героем. Среди участников — 12 аватаров: Сирена, Царевна-лягушка, Шамаханская царица, Жар-птица, Карабас-Барабас, Страшила, Домовенок, Серый Волк, Кошка фараона, Дриада, Медуза Горгона и Перун.

Фото: пресс-служба НТВ

Звездное жюри и интрига

Раскрывать тайны цифровых аватаров будет звездное жюри. Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман снова займут свои места в судейских креслах. По словам Лазарева, его поражает, как с каждым сезоном участники становятся все креативнее в маскировке: «С каждым сезоном становится все сложнее разгадать, кто скрывается за аватаром. Участники маскируются все лучше, и я надеюсь, что интуиция поможет мне узнать коллег».

Тимур Батрутдинов тоже уверен, что третий сезон не разочарует зрителей: «Самое главное, что отличает нас от других шоу, — это атмосфера, которая создается участниками, ведущим и жюри. Конечно, жаль, что в новом сезоне не будет Емели! Из-за того, что я сразу узнал в нем Гарика Харламова, он спел всего одну песню. До сих пор не могу себе этого простить! Аватарам хочется пожелать: обманывайте нас так, как только сможете! И не бойтесь экспериментировать!»

Марк Тишман, вспоминая впечатления от прошлых сезонов, отмечает, что особенно его поразили такие персонажи, как Аленушка, Незнайка, Горыныч и Лиса. Он признается, что с нетерпением ждет новых персонажей и музыкальных откровений: «Очень хочу, чтобы какие-то хорошо знакомые артисты проявили себя совершенно с неожиданной стороны. Талант — единственная новость, которая всегда нова! Мне кажется, что в новом сезоне мы познакомимся с новыми очень интересными музыкальными персоналиями, в которых влюбимся всей страной!»

Впервые к составу звездного жюри присоединятся певица Мари Краймбрери и телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева: «Первый съемочный день получился яркий, смешной и неожиданный для меня. Посмотрев выступления наших прекрасных аватаров, я поняла, что узнала абсолютно всех. Ни секунды не сомневалась в том, кто есть кто. И каково же было мое удивление, когда я осознала, что на самом деле не знаю ничего, потому что выяснилось — все совсем не так просто, как мне казалось».

Мари Краймбрери знает, каково находиться по ту сторону проекта, — она участвовала в шоу «Маска». Певица рассказывает: для нее участие в проекте в качестве судьи — увлекательный квест: «У меня плохо получалось скрываться, поэтому я восхищаюсь теми, кому это удается. Теперь в "Шоу Аватар" я — на месте жюри. Это по-другому: сложно, но очень интересно. Я думаю, что аватары точно будут хитрить и стараться нас запутать, петь в непривычной для себя манере и уходить от ответа».

Фото: пресс-служба НТВ

Правила и секретность: напряжение растет

Правила третьего сезона остаются неизменными: в каждом выпуске 12 аватаров будут делиться на три группы, а в финальной номинации окажутся три участника. Жюри предстоит угадать, кто скрывается за цифровыми аватарами. Если судьи угадают первого номинанта — два других проходят в следующий тур. Если нет — жюри продолжит свои попытки со вторым и третьим номинантами в следующем раунде. Проект может покинуть только один участник за эпизод; если членам жюри не удалось раскрыть ни одного номинанта, все аватары продолжают участие в шоу.

Особое внимание уделяется конфиденциальности. Участники не знают имен друг друга и не пересекаются во время репетиций, их сопровождают охранники, которые обеспечивают полную секретность

Марк Тишман признается, что это придает шоу особую интригу: «Аватарам советую отнестись крайне серьезно к секретности проекта, не говорите никому об участии в шоу и не показываете своего лица в съемочном павильоне — такой кайф и нам, и зрителям удивляться, угадывать — просто детский восторг!»

Фото: пресс-служба НТВ

«Раствориться в аватаре»

За два сезона в шоу и в специальном новогоднем выпуске проекта приняли участие 33 аватара и были исполнены 175 песен на разных языках: от русского и английского до арабского и корейского. Проект отличается межкультурным подходом, и это делает его еще более необычным для зрителей.

И если для зрителей «Шоу Аватар» — всегда одно сплошное удовольствие, то для артистов — решение сложной и увлекательной задачи: оставаться инкогнито. «Создатели предлагали мне поиграть с голосом, постараться скрыть свои интонации, но я не захотел. Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было? Да и с Лазаревым мы знакомы тысячу лет», — вспоминает участник первого сезона Гарик Харламов.

Анна Семенович, еще одна звезда первого сезона, поделилась своими впечатлениями: «Я полностью поменяла себя и свой имидж, и у меня получилось всех запутать! Спасибо "Шоу Аватар": я ехала на каждую съемку, как на большой праздник!»

Третий сезон обещает новые яркие образы, уникальные персонажи и настоящие музыкальные откровения

Номера будут еще более запоминающимися, а интрига — сильнее. Кто из артистов сумеет скрыться за цифровой маской так, чтобы обмануть даже опытных членов жюри, мы узнаем уже совсем скоро. Премьера третьего сезона захватывающего путешествия в мир цифровых аватаров, за которыми скрываются реальные звезды, — 3 ноября на НТВ.

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