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15:03, 11 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности модного лайфхака для сна в самолете

«Туту»: Летать на самолете с пристегнутыми ремнем лодыжками может быть опасно
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Руководитель маркетинга авианаправления сервиса «Туту» Екатерина Долгих предупредила россиян об опасности модного в сети лайфхака для сна в самолете. Об этом говорится в пресс-релизе «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о пристегивании ремнем безопасности лодыжек. Таким образом пассажир не сползает вниз и может спокойно заснуть. Однако такой способ отдыха может быть травмоопасен, заявила эксперт.

«Новый тренд из соцсетей выглядит привлекательно: вроде все удобно, компактно, ноги не вываливаются. На деле же — это потенциально травмоопасная и неудобная поза для полета», — заявила она. Долгих объяснила, что в экстренной ситуации человек не сможет среагировать, а его движения будут скованы. Опасность существует и при турбулентности, ведь пассажир может подлететь к потолку и удариться.

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«Представьте себя в таком положении на 3-4 часа, а то и на 12. Вас ждут нарушенное кровообращение, зажатые нервы, неестественное положение позвоночника. Один такой перелет — и вы уже клиент невролога», — заключила специалист.

Ранее о последствиях такой хитрости рассказала и президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон. «Это очень опасно», — предупредила она.

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