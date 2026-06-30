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07:45, 30 июня 2026Путешествия

Россиянин описал две особенности жизни на родине фразой «однозначно превосходит Европу»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Переехавший в Германию десять лет назад россиянин описал две особенности жизни на родине фразой «однозначно превосходит Европу» — речь идет об инфраструктуре и сервисе. Об этом мужчина рассказал в беседе с тревел-блогершей Еленой, материал опубликован в ее блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, Артем приехал в Тюмень, чтобы навестить родных, и удивился комфортабельным районам. Он назвал обустройство города красивым, а также отметил, что там есть есть абсолютно все для спокойной жизни и прогулок. «По его словам, даже в Германии он таких не встречал, либо это какие-то дорогие районы, но точно не обычные спальные микрорайоны», — объяснила Елена.

Артем также обратил внимание на наличие пунктов выдачи разных маркетплейсов. «Пока мы шли, Артем увидел, что ПВЗ у нас реально в каждом доме», — заключила автор.

Ранее Елена описала европеек на отдыхе фразой «могут вести себя откровенно и вульгарно». По ее словам, девушки вообще не задумывались о том, как выглядят со стороны.

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