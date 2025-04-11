«Экипаж передает привет пламенный». Под Москвой силы ПВО обстреляли российский вертолет, но не попали

Силы ПВО атаковали российский вертолет в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали российский вертолет в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Как сообщается в публикации, на снятом очевидцами видео силы ПВО стреляли не по украинскому дрону, а по вертолету одной из российских силовых структур. Автор канала подчеркнул, что ни машина, ни экипаж не получили «ни царапины».

«В причинах отсутствия взаимодействия между экипажем и ПВО уже разбираются», — говорится в публикации.

Автор добавил, что экипаж «передает пламенный привет силам ПВО». «Дословно цитировать не буду», — сыронизировал военный блогер.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ впервые ударили по России беспилотниками вертолетного типа

До этого появились сведения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по Наро-Фоминску впервые применили беспилотники вертолетного типа.

ВСУ попытались атаковать Подмосковье вечером 9 апреля. Местные жители услышали звук взрыва в 22:30. Из-за этого в нескольких районах города у машин сработала сигнализация.

По информации Mash, речь идет о беспилотнике RZ-500 «Рамзай». Он представляет собой летательный аппарат, выполненный по классической вертолетной схеме. По данным из открытых источников, такая конструкция позволяет беспилотнику летать на малых высотах на расстояние до 300 километров.

Минобороны России заявило об уничтожении 333 беспилотников ВСУ за сутки

Как сообщалось 9 апреля, за сутки российские средства ПВО уничтожили 333 беспилотных летательных аппарата ВСУ, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Утром 11 апреля украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью. Устройство удалось сбить дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) около 8:10. Оно относилось к самолетному типу.

Аналитик назвал идеальное оружие против дрона «Рамзай»

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, какое российское оружие может противостоять новым украинским беспилотникам RZ-500 «Рамзай». Эксперт выразил мнение, что с ними справятся модернизированные, доработанные зенитные установки ЗУ-23.

«Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчетную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд», — сказал он.

В свою очередь, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что «Рамзай» не является неуловимым, и силы противовоздушной обороны России способны его легко нейтрализовать.

«То, что беспилотнику "Рамзай" RZ-500 удалось прорваться, еще не значит, что он неуловимый. Наши средства ПВО имеют очень хорошую практику по нейтрализации подобного рода средств нападения», — оценил эксперт.

В Минобороны России обвинили Украину в пяти атаках по энергообъектам за сутки

11 апреля в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в российских регионах.

Так, ведомство обвинило Киев в намеренном обстреле энергообъекта «Мокрушино» 10 апреля, что лишило электричества потребителей в Беловском районе Курской области. В тот же день в Луганской народной республике обстрел повредил здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушил склад ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания», пострадал один человек. Кроме того, украинский беспилотник вывел из строя трансформатор электроподстанции «Рубежная».

В ночь на 11 апреля ударный дрон ВСУ атаковал электроподстанцию «Таврия-Энерго» в Запорожской области, оставив без света около 7250 человек в шести населенных пунктах. Также в 5:09 утра обстрел оборвал провода опор высоковольтной линии в районе энергообъекта «Хвощевская» в Брянской области. В результате электроснабжения лишились потребители Севского района.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль следит за информацией о продолжающихся ударах ВСУ по энергообъектам. Он также отметил, что Вашингтон также может отслеживать происходящее и делать выводы.