Денег хватит на все. Россиянам рассказали, как правильно сформировать подушку безопасности

Многие знают, что важно иметь финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, но сформировать ее бывает нелегко. О том, как это сделать прямо сейчас, с помощью государства, а также используя средства накопительной пенсии, — в материале «Ленты.ру».

Каждая семья в какой-то момент сталкивается с ситуацией, когда нужна солидная сумма. Помимо крупных покупок это может быть оплата образования ребенка или, например, подготовка к выходу на пенсию. Эти события требуют тщательного планирования и внушительных накоплений, а также осознанного подхода к управлению семейным бюджетом. В такой ситуации надежным способом эффективно копить средства и достигать долгосрочных финансовых целей станет программа долгосрочных сбережений (ПДС).

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ПДС — это финансовый инструмент, который позволяет делать сбережения с возможностью получения прямой финансовой помощи от государства и налоговых льгот

Программа также дает возможность перевести средства накопительной пенсии на свой личный счет, тем самым увеличив сумму сбережений. И это еще не все. Если в настоящий момент средства накопительной пенсии остаются недоступными до наступления определенного возраста, то ПДС предоставляет более гибкие условия для доступа к ним. При необходимости их можно использовать задолго до выхода на пенсию, а в некоторых случаях — и в любой момент. А теперь к подробностям.

Основные преимущества программы

Софинансирование и налоговые вычеты

Ключевой плюс ПДС — возможность получить софинансирование от государства.

Тем, кто пополняет свой счет самостоятельно, государство будет добавлять до 36 тысяч рублей. Софинансирование осуществляется в течение 10 лет с даты первого пополнения ПДС-счета. Однако объем господдержки зависит от официального дохода участника программы, например, если ежемесячный доход менее 80 тысяч рублей, то на каждый вложенный рубль государство добавит рубль от себя. Согласитесь, это позволяет быстрее накапливать средства и достигать намеченных целей. Чтобы получить право на софинансирование, на счет нужно положить 2 тысячи рублей в год.

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Кроме того, ПДС предоставляет возможность воспользоваться налоговыми вычетами. Например, за 2024 год можно вернуть до 60 тысяч рублей за счет налогового вычета при взносах до 400 тысяч рублей в год. Эти средства можно вернуть в семейный бюджет или внести на счет ПДС, ускорив рост сбережений.

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Если что-то случится, человеку вернут личные взносы и инвестиционный доход по ним на сумму до 2,8 миллиона рублей. Отдельно государство гарантирует полученное софинансирование и переведенные средства накопительной пенсии, а также доход от их размещения.

Формирование семейного бюджета

ПДС — это удобный инструмент для создания семейной подушки безопасности. Обычно когда копят сообща, то вносят средства на один общий счет.

В случае ПДС выгоднее будет каждому члену семьи оформить отдельный счет и получать софинансирование индивидуально

Такой подход поможет накопить значительно большие средства на долгосрочные цели. Например, молодые родители могут копить на образование детей, а те, у кого дети уже отучились в вузе, — на обеспечение комфортной жизни после выхода на пенсию.

Гибкость использования средств

Одним из важных преимуществ ПДС является возможность перевода средства накопительной пенсии в программу. Это позволит не только увеличить размер сбережений, но и использовать эти средства в случае непредвиденных ситуаций. Так, при потере кормильца или заболевании, требующем дорогостоящего лечения, программа ПДС позволяет использовать сбережения в полном объеме. В трудных ситуациях человек может пользоваться этими деньгами в любой момент, а не ждать положенной выплаты в установленный срок, как в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Пример использования ПДС: семья Петровых

Рассмотрим пример семьи Петровых, которая решила накопить средства на обучение старшего сына в университете. Родители перевели свои средства накопительной пенсии в ПДС и начали делать ежегодные взносы по 200 тысяч рублей, или 16-17 тысяч в месяц. Они заранее рассчитали, сколько денег потребуется для обучения сына в вузе и когда стоит вкладываться в программу, чтобы накопить к нужному времени. За счет гибкости программы семейный бюджет удалось спланировать таким образом, чтобы все члены семьи чувствовали уверенность в своем финансовом положении. При этом семья Петровых смогла получить софинансирование от государства и налоговые вычеты, что ускорило процесс накопления средств.

Фото: GreenMiles / Shutterstock / Fotodom

Таким образом, программа долгосрочных сбережений — это не только удобный инструмент для накопления средств, но и надежный партнер в достижении финансовых целей семьи.

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