16:30, 8 декабря 2025

Раскрыта повестка встречи Зеленского с генсеком НАТО

Politico: Зеленский обсудит с генсеком НАТО и главой ЕК кредит для Киева
Виктория Кондратьева
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудит «репарационный кредит» для Киева за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Паулу Пиньо.

Чиновница отказалась раскрывать подробные детали предстоящей встречи, но подчеркнула, что тема «репарационных кредитов, вероятно, будет поднята». Она упомянула о встрече фон дер Ляйен в пятницу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую назвали «хорошей встречей» и «хорошим обменом мнениями».

«Обсуждения репарационных кредитов продолжатся до заседания Европейского совета на следующей неделе, цель которого — принять окончательное решение и четкий результат для поддержки финансирования потребностей Украины в 2026 и 2027 годах», — сказала Пиньо.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского с представителями НАТО, Европейского союза и ЕК пройдет в Брюсселе «за закрытыми дверями». Отмечается, что украинский лидер полетит в Брюссель сразу после окончания встречи в Лондоне. В британской столице он проводит переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

