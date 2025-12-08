Реклама

16:30, 8 декабря 2025

В российском городе исправили ведущий в кусты переход

Власти Иркутска исправили ведущий в кусты пешеходный переход
Елизавета Городищева
Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Власти Иркутска исправили пешеходный переход, ведущий в кусты. Об этом сообщает «Подъем».

Жители города ранее пожаловались, что на 4-й Железнодорожной улице сделали новый пешеходный переход, который упирается в заросли. Позже в администрации заявили, что разметку торопились нанести до холодов, сейчас кустарник уже спилили.

По словам местных жителей, подобный пешеходный переход в городе встречается не в первый раз — ранее такой замечали на бульваре Гагарина. На улице Карла Либкнехта есть два перехода с выходом на газон, также рассказали они.

Ранее в городе Лысьва Пермского края на набережной открыли «пляжный сезон»: установили шезлонги, которые вскоре покрылись снегом. В администрации города объяснили, что смогли установить места для отдыха только в конце ноября из-за затянувшихся работ.

