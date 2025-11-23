Экономика
В российском городе открыли пляжный сезон под снегом и удивили горожан

В пермской Лысьве в ноябре установили шезлонги на набережной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В городе Лысьва Пермского края на набережной открыли «пляжный сезон»: установили шезлонги, которые вскоре покрылись снегом. По данным «Подъема», городская администрация долго искала подрядчиков для благоустройства.

В соцсетях появились фотографии удивленных девушек, сидящих на шезлонгах в купальниках под снегом. В администрации объяснили, что шезлонги установлены в рамках реализации регионального проекта «Комфортный край». Первый аукцион на благоустройство не состоялся, так как никто не подал заявку на участие. Во второй раз был заключен муниципальный контракт с компанией «Верона». По договору подрядчик должен был завершить работы до 12 сентября 2025 года, но из-за длительных сроков изготовления оборудования работы ведутся до сих пор.

В Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации региона пояснили, что убирать шезлонги на зиму не будут.

Ранее в Москве обнаружили ведущий в никуда пешеходный переход. Это зебра, расположенная на 2-й Хуторской улице. Она заканчивается не пешеходной дорогой, а бордюром и газоном.

