16:25, 8 декабря 2025Мир

Финансирование Украины из карманов французов опротестовали

Лидер «Патриотов» Филиппо призвал остановить финансирование Украины Францией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Необходимо остановить финансирование Украины за счет средств французских налогоплательщиков. С таким призывом на странице в соцсети Х выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как будут использованы эти деньги? 115 миллиардов — "на украинскую армию" и 50 миллиардов — "на покрытие бюджетных нужд Киева"! (Ожидайте также потратить немало миллиардов на борьбу с коррупцией…)», — написал политик, комментируя информацию журнала Politico о планах Евросоюза (ЕС) выделить до 210 миллиардов евро на нужды Украины.

Как напомнил глава «Патриотов», брюссельские власти планируют выделить 52 миллиарда евро из немецкого бюджета и 39 миллиардов — из французского. «39 миллиардов евро для Украины из карманов французов!» — возмутился Филиппо.

Ранее Филиппо призвал уничтожить ЕС после раскрытого скандала с мошенничеством высокопоставленных европейских дипломатов.

2 декабря в Бельгии обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в мошенничестве задержали вице-президента Еврокомиссии и экс-главу евродипломатии Федерику Могерини. Вместе с ней были пойманы один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти и экс-генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

