ЕС призвали уничтожить после мошенничества евродипломатов

Глава «Патриотов» Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за дипломатов-мошенников

Евросоюз (ЕС) должен быть уничтожен после раскрытого скандала с мошенничеством высокопоставленных европейских дипломатов. С таким призывом в соцсети Х выступил глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС — самая коррумпированная структура в мире! Давайте уничтожим его и освободимся с помощью "Фрекзит"!» — написал он, намекая на давнишний процесс выхода Великобритании из ЕС, который мировые медиа окрестили словом Brexit («Брексит» — от сокращения английских слов Britain (Британия) и exit (выход) — прим. «Ленты.ру»).

По словам Филиппо, крупнейший коррупционный скандал, в котором оказалась замешана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «захлестнул институты ЕС».

«Самый серьезный кризис за десятилетия!» — подчеркнул политик.

2 декабря бельгийская полиция обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве задержали вице-президента Еврокомиссии и экс-главу евродипломатии Федерику Могерини.

Вместе с ней были пойманы один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти и бывший генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.