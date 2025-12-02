Бывшую главу европейской дипломатии задержали за мошенничество

Бывшую главу евродипломатии Могерини задержали за мошенничество

Бельгийская полиция задержала бывшего верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает газета Le Soir.

«Одна из [задержанных] — директор колледжа Европы Федерика Могерини», — пишет издание, отмечая, что сейчас экс-дипломат находится под стражей.

Ранее близкие к расследованию лица рассказали, что правоохранительные органы Бельгии обыскивают частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.