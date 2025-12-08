Реклама

16:22, 8 декабря 2025Мир

В Европе раскрыли ожидания от Зеленского

WP: В Европе ожидают, что Зеленский будет настаивать на ужесточении санкций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Европейские чиновники ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров будет настаивать на ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Также сообщается, что от него ждут требований об усиленном мониторинге за соблюдением возможного режима прекращения огня и призывов к долгосрочной военной поддержке Украины.

При этом, по данным издания, в Киеве считают, что только «единый фронт Европы» способен вынудить Москву пойти на значимые уступки.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского с представителями НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии пройдет в Брюсселе, 8 декабря, «за закрытыми дверями».

Отмечается, что украинский лидер полетит в Брюссель сразу после окончания встречи в Лондоне, где он проводит переговоры с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем.

