Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:24, 8 декабря 2025Ценности

Пальто в стиле 50-х вернулось в моду

Vogue: Пальто-кокон с заниженной талией в стиле 1950-х годов вернулось в моду
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: JB Lacroix / FilmMagic

Предмет гардероба в стиле 1950-х годов вернулся в моду. Соответствующий материал приводит журнал Vogue.

Речь идет о пальто-коконе с заниженной талией, которое было популярно в прошлом. В настоящее время указанное изделие включили в гардероб знаменитости и продемонстрировали на показах модные бренды.

Так, например, в подобном пальто с присборенным подолом, рукавами-буфами и структурированным высоким воротником появилась на красной дорожке премии British Fashion 2025 модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг. Кроме того, в данной верхней одежде дефилировали манекенщицы на шоу марки Chloe.

В ноябре сообщалось, что «свитер дальнобойщика» из 1980-х годов вновь стал трендом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok