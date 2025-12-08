Вероятность переименования в Германии улиц с советскими названиями оценили

Соколов: Идея переименовать в ФРГ советские названия улиц не найдет поддержки

Инициатива переименовать в восточной части Германии названия улиц, связанные с советским прошлым, не найдет поддержки у большей части населения страны, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Его мнение приводит «Взгляд».

Он указал, что на данный момент поддерживается лишь переименование улиц, связанных с нацистским прошлым, и отчасти — с антиколониальной риторикой. Но у немалого числа немцев, живших в ГДР, с тем периодом связаны хорошие воспоминания, а другая часть выступает за максимальное сохранение исторического наследия, не несущего явного негативного или дискриминационного характера, отметил Соколов.

Также против выступят некоторые парламентские партии (например, «Альтернатива для Германии») и молодые члены левых движений и политических сил. «Позиция же государственных и местных органов управления по этому вопросу может разниться. Она будет зависеть от мнения бургомистра и состава городского совета. Но в любом случае, в данный исторический период немецкие власти ни в Берлине, ни на местах не считают целесообразным изменение социалистических топонимов. Это дорого, долго и не входит в число насущных проблем», — заключил Соколов.

Ранее уполномоченная бундестага по делам жертв репрессий от Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке призвала начать обсуждать в стране возможность переименования улиц с советскими названиями. Как отметила Bild, в Восточной Германии есть более десяти улиц, названных в честь Владимира Ленина. Также имеются улицы, носящие имена первого президента ГДР Вильгельма Пика и первого председателя совета министров социалистической республики Отто Гротеволя.