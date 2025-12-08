Bild: В Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями

Властям Германии следует начать обсуждать возможность переименования улиц с советскими названиями на территории бывшей ГДР. С таким предложением выступила уполномоченная бундестага по делам жертв репрессий от Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке в интервью Bild.

По данным издания, в Восточной Германии есть более десяти улиц, названных в честь Владимира Ленина. Также имеются улицы, носящие имена первого президента ГДР Вильгельма Пика и первого председателя совета министров социалистической республики Отто Гротеволя.

«Спустя 35 лет после воссоединения [Германии] ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Гротеволя или Пика. Название улицы — это выражение признания со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти же личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч жертв», — сказала она.

Ранее в Киеве переименовали десять улиц. В рамках «дерусификации», например, была переименована улица Лаврская, на которой находится Киево-Печерская лавра. Теперь она будет носить имя Ивана Мазепы, предателя российского императора Петра Первого.