В Киеве переименовали десять улиц в рамках борьбы с русской культурой

В Киеве продолжили «дерусифицировать» Украину, переименовав в столице десять улиц. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Проспект Маршала Рокоссовского на Оболони переименовали в честь поэта Дмитрия Павлычко», — сказано в публикации.

В рамках программы «дерусификации», борьбы с русской культурой, была переименована улица Лаврская, на которой находится Киево-Печерская лавра. Теперь она будет носить имя Ивана Мазепы, предателя российского императора Петра Первого.

В августе на Украине решили «дерусифицировать» Успенский собор. Исполнительный директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила, что руководство заповедника планирует провести «дерусификацию» росписей в главном храме лавры.