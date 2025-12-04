Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:40, 4 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве продолжили «дерусификацию»

В Киеве переименовали десять улиц в рамках борьбы с русской культурой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Проспект Маршала Рокоссовского

Проспект Маршала Рокоссовского. Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Киеве продолжили «дерусифицировать» Украину, переименовав в столице десять улиц. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Проспект Маршала Рокоссовского на Оболони переименовали в честь поэта Дмитрия Павлычко», — сказано в публикации.

В рамках программы «дерусификации», борьбы с русской культурой, была переименована улица Лаврская, на которой находится Киево-Печерская лавра. Теперь она будет носить имя Ивана Мазепы, предателя российского императора Петра Первого.

В августе на Украине решили «дерусифицировать» Успенский собор. Исполнительный директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила, что руководство заповедника планирует провести «дерусификацию» росписей в главном храме лавры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok