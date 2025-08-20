На Украине решили «дерусифицировать» росписи в Успенском соборе

Исполнительный директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила, что руководство заповедника планирует провести «дерассификацию» росписей в главном храме лавры — Успенском соборе. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, с научно-архитектурной точки зрения, Успенский собор не является историческим зданием, поскольку его прежнее сооружение было разрушено во время Второй мировой войны.

Котляревская отметила, что собор был восстановлен примерно 20 лет назад практически с нуля. Учитывая, что восстановительные работы проходили в период нахождения на территории Украинской православной церкви (УПЦ), на росписях появились изображения её тогдашних руководителей, которых увековечили рядом с изображениями исторических фигур лавры.

«Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — подчеркнула она.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в ослаблении УПЦ. Парламентарий подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».