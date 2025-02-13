В России стартуют продажи уникального смартфона. Чем удивит гаджет от realme?

Современные смартфоны становятся все более мощными, но не всегда выдерживают столкновение с реальностью. Особенно если владелец ведет активный образ жизни и может запросто разбить, утопить или залить чем-то свой гаджет. Теперь все это не проблема. На российский рынок вышел смартфон с повышенной прочностью и износостойкостью realme C75. О возможностях и особенностях новой модели — в материале «Ленты.ру».

Realme C75 — это первый смартфон, который мы полоскали под струей воды и даже полностью погружали в жидкость. Для испытателей эти издевательства стали большим стрессом, а вот сам смартфон продолжил работать как ни в чем не бывало. Повышенная надежность — это главная особенность этой модели.

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Надежность на 5+

Realme C75 соответствует сразу нескольким стандартам защиты. Например, IP69 означает, что смартфон полностью защищен от пыли, может пережить попадание под дождь, падение в лужу и погружение в кипяток. Под напором струи горячей воды гаджет должен продержаться до двух минут.

Стандарт IP68 допускает погружение смартфона на глубину до полутора метров на полчаса. Благодаря соответствию IP66 смартфон защищен от струй воды под давлением, например, сильного дождя или автомойки.

Кроме того, модель прошла сертификацию TÜV rheinland и испытания по военному стандарту MIL-STD 810H. Это подтверждает ее устойчивость к ударам, падениям и экстремальным условиям эксплуатации. Специальное стекло ArmorShell делает экран более прочным, а надежный корпус защищает внутренние компоненты от повреждений.

Благодаря особенностям конструкции телефон может выдержать падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность

Редакция последовательно проверила все эти утверждения, стараясь воспроизвести стандартные ситуации из жизни. Мы заливали включенный телефон, лежащий на столе, водой и горячим чаем, опускали в воду, полоскали под краном: пять минут под холодной струей и две минуты под горячей. А также пять раз роняли его из кармана и со стола, как это обычно происходит в реальности.

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Удивительно, но смартфон стойко перенес все испытания. А мы отметили, что, несмотря на усиленную защиту, он вовсе не выглядит громоздко, скорее наоборот — изящно и очень стильно.

Внешний вид

Премиальная внешность — это еще одна фишка realme C75. Эта модель собрала все лучшие находки своих предшественниц. Смартфон выпускается в двух цветах — золотом и черном. На задней крышке, выполненной из качественного пластика, есть интересные узоры. Они особенно красиво переливаются на золотом корпусе, нам же достался образец черного цвета, он более лаконичен, брутален и строг.

Матовая поверхность не собирает отпечатки пальцев и не скользит в руках. Телефон достаточно тонкий и легкий — всего 7,99 миллиметра и 196 граммов. Его удобно держать: благодаря аккуратным скосам плоские грани не режут ладонь.

Расположение кнопок позволяет легко управлять смартфоном одной рукой

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Разъем для зарядки (USB Type-C) и динамики защищены специальными уплотнителями, которые предотвращают попадание пыли и влаги внутрь корпуса. Смартфон продается с уже наклеенной защитной пленкой и прозрачным силиконовым чехлом в комплекте. Что, конечно, большая редкость.

Дисплей

Смартфон realme C75 получил 6,72-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Рамки по бокам и сверху минимальные, чуть более широкая полоса снизу не мешает и не бросается в глаза.

Яркий экран с хорошей цветопередачей и увеличенной плавностью делает комфортным чтение и просмотр видео

Даже при ярком солнце изображение остается хорошо различимым, а в темноте снижается нагрузка на глаза благодаря режиму защиты зрения. Встроенный датчик освещения позволяет дисплею автоматически подстраиваться под состояние внешней среды. Кроме того, в устройстве используется технология адаптивной частоты обновления экрана. Это особенно полезно при просмотре видео или играх, когда важна равномерная смена изображений.

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Производительность и память

За быстродействие отвечает процессор MediaTek Helio G92 Max. В сочетании с 8 гигабайтами оперативной памяти этого достаточно для плавной работы приложений, веб-серфинга и выполнения повседневных задач. Даже при запуске нескольких приложений одновременно система не тормозит, и сервисы работают без зависаний. Кроме того, объем можно увеличить еще на 16 гигабайт динамической оперативной памяти, тогда оперативной памяти будет достаточно для любого сценария использования.

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Модель выпускается со встроенной памятью объемом 128 или 256 гигабайт, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений без необходимости постоянно очищать устройство. Для тех, кто любит загружать фильмы, музыку и делать много снимков, предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карт microSD до 1 терабайта.

Камеры и мультимедиа

Основная камера realme C75 с разрешением 50 мегапикселей использует сенсор с технологией искусственного интеллекта. Снимки получаются четкими и детализированными. Ночной режим позволяет делать качественные фотографии в условиях слабого освещения без использования вспышки.

Фронтальная камера на 8 Мп отвечает за качественные селфи и видеозвонки. В приложении камеры есть режимы улучшения внешности, размытия фона и интеллектуальной коррекции изображения, что делает снимки более выразительными

Звук в смартфоне чистый и громкий. Специальная функция SonicWave Water Ejection помогает удалить влагу из динамиков, если устройство попало в воду, что делает звучание стабильным даже после намокания. Также поддерживается технология пространственного звука, создающая эффект объемного звучания в наушниках.

Автономность и зарядка

Батарея емкостью 5828 миллиампер-часов обеспечивает полный день активного использования. Поддержка быстрой зарядки 45 ватт позволяет быстро пополнять заряд — около 50 процентов всего за 30 минут. Этого достаточно, чтобы несколько часов смотреть видео или пользоваться интернетом без подключения к розетке.

Изображение: ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Дополнительно предусмотрены режимы энергосбережения, продлевающие время работы. В ультрарежиме смартфон может проработать до двух дней без подзарядки, даже если уровень заряда опустился до 10 процентов.

Интерфейс и программное обеспечение

Смартфон работает на базе фирменной оболочки realme UI, основанной на Android 15. Интерфейс удобен и интуитивно понятен. Производитель регулярно выпускает обновления системы, улучшая ее стабильность и безопасность.

В realme C75 можно использовать две sim-карты. В системе предустановлены полезные функции, такие как игровой режим, позволяющий отключить уведомления во время игры, и интеллектуальные жесты управления, упрощающие взаимодействие с устройством.

Для кого подойдет realme C75

Этот смартфон подойдет тем, кто ценит надежность и прочность устройства и не хочет переплачивать за ненужные ему функции. realme C75 станет хорошим выбором для людей, которые много двигаются и активно пользуются телефоном, для путешественников и всех, кому важно, чтобы устройство выдерживало повседневные нагрузки.

Благодаря своей прочности realme C75 будет особенно полезен тем, кто работает в сложных условиях, а также спортсменам и тем, кто часто бывает на природе. Это функциональное, удобное и очень стильное устройство, которое приятно держать в руках

Итог

realme C75 — смартфон, который сочетает в себе прочность, хорошую производительность, современные технологии и премиальный внешний вид. Он станет надежным помощником в любых условиях и не подведет даже в самых сложных ситуациях. Это удачное решение для тех, кто ищет устройство с отличным балансом характеристик и справедливой ценой. Стоимость realme C75 в конфигурации 8+128 гигабайт составляет от 15 999 рублей, а в конфигурации 8+256 гигабайт — от 17 999 рублей. В цену уже входит установленная защитная пленка и силиконовый чехол, которые идут в комплекте. В то же время во всех магазинах билайн действует особая акция: комплект 3 в 1. Комплект включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь билайн с выгодой до 6 000 рублей.

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