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15:41, 6 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках солдат ВСУ попасть в плен

Ганчев: Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов России на фронте
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стараются при первой же возможности попасть в плен к российским войскам из-за их успехов на фронте. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, среди украинских солдат уже давно царит паника. Он добавил, что многие военные ВСУ были мобилизованы силой и не хотят служить. Из-за этого при первой же возможности они стараются попасть в плен.

Ранее в киевском военкомате спецназ подавил бунт мобилизованных. В этом военкомате было снято видео, где мобилизованные были прикованы к батареям с помощью стяжек.

До этого пленный солдат ВСУ Юрий Сосна рассказал, что командиры приказывают открывать огонь по пытающимся эвакуироваться жителям Часова Яра. По его словам, после того, как один из солдат открыл огонь, гражданский был убит.

Вот это да!
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