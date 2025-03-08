Жена юмориста, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сообщения о том, что он попал в больницу. При этом в ролике, который она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Брухунова заявила, что ее супруг находится не в реанимации вопреки сообщениям СМИ. Жена юмориста также возмутилась из-за того, что после новостей о госпитализации Петросяна получила множество звонков и сообщений в мессенджерах от журналистов, и попросила оставить ее семью в покое.

Мне безумно жаль, что представители СМИ не в курсе, что невозможно рушить так личные границы. Даже если что-то вы где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны и заваливать сообщениями в мессенддерах. Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или, может быть, свои мечты. К Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации. Все в штатном режиме Татьяна Брухунова жена юмориста Евгения Петросяна

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Петросян попал в больницу утром 8 марта. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он был у себя дома. Ему вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали артиста. По информации источника Telegram-канал «112», у него было желудочно-кишечное кровотечение. При этом Mash утверждает, что он сначала попал в реанимацию, откуда его после стабилизации состояния перевели в обычную палату.

