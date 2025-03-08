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18:31, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением. Его жена эмоционально обратилась к журналистам

Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве днем 8 марта.

По информации источника Telegram-канал «112», известный юморист был доставлен в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Инсайдер сообщил, что 79-летнему Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома. Близкие вызвали скорую помощь, медики забрали артиста в стационар.

Также сообщалось, что Евгения Вагановича сначала разместили в шоковой реанимации, где медики стабилизировали его состояние. По данным Telegram-канала Mash, юмористу стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Артист якобы потерял много крови, однако благодаря работе специалистов опасность миновала, и знаменитость уже перевели в обычную палату.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена Петросяна призвала журналистов иметь совесть

Вскоре после того, как в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста, на связь вышла его жена Татьяна Брухунова. В соцсети она опубликовала ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. «Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — заявила она.

Спустя несколько часов после эмоционального обращения она подтвердила сообщения о госпитализации мужа. Однако информацию о том, что Петросян находится в реанимации, 35-летняя Брухунова назвала фейком.

Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации

Татьяна Брухуноважена Евгения Петросяна

Тем временем, в официальном аккаунте юмориста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) появилось поздравление с 8 Марта. Обращаясь к женщинам, Петросян записал видео в домашней обстановке с бокалом в руке.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Год назад Петросян попал в больницу с переломом

В феврале прошлого года Евгений Петросян также испугал своих поклонников. Тогда он был экстренно госпитализирован после неудачной прогулки — упав на улице, артист заработал перелом предплечья со смещением.

Тогда юморист перенес операцию, ему установили титановые пластины в руку. Некоторое время после хирургического вмешательства он провел в реанимации.

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Вскоре после выписки Петросян обратился в соцсетях к подписчикам, появившись в кадре в повязке, поддерживающей правую руку. Он поблагодарил тех, кто писал ему слова поддержки и пожелания быстрее выздороветь.

«Ничего нового. Гололед у нас нынче. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся. Так совсем было бы обидно», — поиронизировал тогда артист.

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