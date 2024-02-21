Выписанный из больницы Петросян обратился к поклонникам

Евгений Петросян рассказал, что сломал руку, поскользнувшись из-за гололеда

Юморист Евгений Петросян обратился к своим поклонникам и рассказал о травме, из-за которой он попал в больницу. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram («соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ»).

Петросян, недавно выписанный из больницы, появился в кадре в повязке, поддерживающей правую руку. Артист поблагодарил тех, кто писал ему слова поддержки и пожелания быстрее выздороветь.

«Ничего нового. Гололед у нас нынче. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся. Так совсем было бы обидно», — поиронизировал артист. Он также добавил, что сломанная рука заживает, и подчеркнул, что его концерт, запланированный на начало марта, состоится.

Петросян упал на льду во время прогулки 11 февраля. Артиста госпитализировали, ему диагностировали перелом предплечья со смещением. Позднее Петросяну сделали операцию и установили в поврежденную руку титановые пластины. 20 февраля артиста выписали из больницы.