В соцсетях попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

В соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление от артиста с 8 Марта

Официальный аккаунт юмориста Евгения Петросяна поздравил женщин с 8 Марта. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

«Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем», — сказал артист на видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным. Вот в чем секрет этого праздника», — признался Петросян. Также юморист поднял бокал в честь Международного женского дня.

Евгения Петросяна госпитализировали в Москве утром 8 марта. Источники рассказали, что артист попал в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Судя по всему, поздравление от Петросяна было записано заранее. В публикации с роликом отключены комментарии.

Ранее источники Telegram-канала Mash рассказали, что юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Врачи оказали всю необходимую помощь 79-летнему артисту и поставили капельницу, его уже перевели из реанимации в стационар.