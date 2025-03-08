Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 8 марта 2025Интернет и СМИ

В соцсетях попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

В соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление от артиста с 8 Марта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @petrosyanevgeny

Официальный аккаунт юмориста Евгения Петросяна поздравил женщин с 8 Марта. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

«Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем», — сказал артист на видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным. Вот в чем секрет этого праздника», — признался Петросян. Также юморист поднял бокал в честь Международного женского дня.

Евгения Петросяна госпитализировали в Москве утром 8 марта. Источники рассказали, что артист попал в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Судя по всему, поздравление от Петросяна было записано заранее. В публикации с роликом отключены комментарии.

Ранее источники Telegram-канала Mash рассказали, что юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Врачи оказали всю необходимую помощь 79-летнему артисту и поставили капельницу, его уже перевели из реанимации в стационар.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

    Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

    США продолжили передавать данные Украине

    В Кремле уличили Францию во лжи и нарушении Минских соглашений

    Армия России уничтожила украинский «Град»

    Люди провалились под лед в Подмосковье

    Россиянин пострадал при попытке защитить финских туристок от насильников

    Каллас объявила о необходимости усилить поддержку Киева после массированных ударов России

    Стало известно об освобождении населенного пункта в ходе боев за Суджу

    Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше