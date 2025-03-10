Если человек внезапно получил на банковскую карту перевод от неизвестного отправителя, это может быть как обычной ошибкой, так и началом мошеннической атаки, предупредили в МВД России. Специалисты ведомства в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» рассказали, что нужно делать, если на счет пришли деньги от незнакомца.
- Проверьте счет, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться фейковым
- Сообщите о неожиданном зачислении средств банку, чтобы он провел проверку
- Если деньги действительно поступили, не тратьте их до выяснения обстоятельств
- Не соглашайтесь на просьбы отправителя вернуть ему средства на другие реквизиты
- Постарайтесь зафиксировать общение с предполагаемым отправителем средств (звонки, переписку и так далее)
Перевод денег на чужую карту незнакомцем является классической мошеннической схемой. «Сначала вам переводят средства, а затем неизвестный человек связывается и просит вернуть их на указанные реквизиты», — рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. Оказавшимся в такой ситуации необходимо сразу же сообщить о произошедшем в банк — если он подтвердит, что перевод был совершен по ошибке, то средства вернут отправителю.