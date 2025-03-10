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12:02, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя? В МВД объяснили, как защититься от мошенников

МВД России: При поступлении денег на карту от незнакомцев нужно проверить счет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Если человек внезапно получил на банковскую карту перевод от неизвестного отправителя, это может быть как обычной ошибкой, так и началом мошеннической атаки, предупредили в МВД России. Специалисты ведомства в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» рассказали, что нужно делать, если на счет пришли деньги от незнакомца.

  • Проверьте счет, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться фейковым
  • Сообщите о неожиданном зачислении средств банку, чтобы он провел проверку
  • Если деньги действительно поступили, не тратьте их до выяснения обстоятельств
  • Не соглашайтесь на просьбы отправителя вернуть ему средства на другие реквизиты
  • Постарайтесь зафиксировать общение с предполагаемым отправителем средств (звонки, переписку и так далее)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Перевод денег на чужую карту незнакомцем является классической мошеннической схемой. «Сначала вам переводят средства, а затем неизвестный человек связывается и просит вернуть их на указанные реквизиты», — рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. Оказавшимся в такой ситуации необходимо сразу же сообщить о произошедшем в банк — если он подтвердит, что перевод был совершен по ошибке, то средства вернут отправителю.

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