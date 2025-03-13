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16:36, 13 марта 2025Экономика

Москвичи выбрали новый цирк. Вот как он будет выглядеть

Жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка

Жители столицы с помощью голосования выбрали, каким будет архитектурный облик нового Большого Московского цирка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Изображение: Cайт Сергея Собянина

Наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «Апекс». Ее поддержали 29 процентов голосовавших взрослых и 42 процента детей. По замыслу архитекторов, здание напомнит цирковой шатер, олицетворяющий традиции, динамичность и атмосферу праздника. Цирк построят во Мневниковской пойме у метро «Мневники» и «Терехово».

Ранее жители столицы проголосовали за то, чтобы не реконструировать здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

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