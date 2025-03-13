Москвичи выбрали новый цирк. Вот как он будет выглядеть

Вот как он будет выглядеть

Жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка

Жители столицы с помощью голосования выбрали, каким будет архитектурный облик нового Большого Московского цирка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «Апекс». Ее поддержали 29 процентов голосовавших взрослых и 42 процента детей. По замыслу архитекторов, здание напомнит цирковой шатер, олицетворяющий традиции, динамичность и атмосферу праздника. Цирк построят во Мневниковской пойме у метро «Мневники» и «Терехово».

Ранее жители столицы проголосовали за то, чтобы не реконструировать здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.