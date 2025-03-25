В России стартовали продажи уникального гаджета. Почему его называют устройством будущего?

В мире смартфонов инновации рождаются постоянно, но лишь единицы устройств способны предложить по-настоящему уникальные решения. realme 14 Pro+ 5G — именно такой гаджет. Сочетая в себе флагманскую камеру, революционный дизайн, мощный процессор и невероятную автономность, этот смартфон меняет стереотипы о возможностях мобильных устройств. А если добавить к этому экран с закругленными краями, подводную съемку, защиту от кипятка и функцию смены цвета корпуса, то получится устройство, которое не просто соответствует современным стандартам, а задает новые. Подробности — в обзоре «Ленты.ру».

Pro камера: революция в мобильной фотографии

Как мы смогли убедиться, слоган «Pro камера. Pro эффективность» — не просто маркетинговая уловка. realme 14 Pro+ 5G оснащен тройной системой камер Sony, которая переосмысливает понятие «фотография на смартфон». Главная звезда здесь — 50-мегапиксельный перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией (OIS) на базе сенсора Sony LYT-600. Это решение, ранее доступное только в топовых флагманах, впервые появляется в среднем сегменте. Благодаря тонкой конструкции перископа (на 30 процентов компактнее аналогов) камера не выпирает из корпуса, сохраняя эргономику устройства.

Изображение: пресс-службы realme

Но возможности зума впечатляют еще больше: технология внутрисенсорного масштабирования позволяет делать снимки с 6-кратным увеличением без потери детализации, а алгоритмы HyperImage+ и AI SuperZoom доводят этот показатель до рекордных 120×. То есть практически реально рассмотреть номер самолета в небе или текст на вывеске за полкилометра.

Прекрасно получается фотографировать и в условиях низкой освещенности

Светосильный сенсор Lytia с размером 1/1,95 дюйма (крупнейший в сегменте) и система W-отражений устраняют блики и шумы, делая ночные снимки четкими и насыщенными. А основная камера Sony IMX896 (50 мегапикселей, 1/1,56 дюйма) с оптической стабилизацией гарантирует, что даже при дрожащих руках фото останутся резкими.

И, конечно, настоящим прорывом стала тройная вспышка MagicGlow — первая в индустрии. Три диода разной цветовой температуры (теплый, нейтральный, холодный) автоматически подстраиваются под окружение, подсвечивая лица и сохраняя естественные оттенки кожи. С ней даже съемка при свечах, как мы убедились, превращается в профессиональный портретный сеанс.

Батарея-гигант

Автономность — боль многих современных устройств, но realme 14 Pro+ 5G и здесь не подвел. Его батарея емкостью 6 000 миллиампер-часов обеспечивает до 17 часов непрерывного просмотра видео — это почти два полных рабочих дня умеренного использования. При этом инженерам удалось сохранить компактность: по сравнению с предшественником (12 Pro+ 5G) емкость выросла на 15 процентов, а габариты — всего на 2 процента.

Изображение: пресс-службы realme

Заряжается смартфон тоже впечатляюще: технология SuperVOOC 80 ватт восполняет 50 процентов емкости за 23-24 минуты, а полная зарядка занимает менее часа (58 минут). Но главное — долговечность. Даже после четырех лет активной эксплуатации батарея сохранит более 80 процентов исходной емкости. Больше не нужно переживать о замене аккумулятора через год-два — realme 14 Pro+ 5G создан для многолетнего использования.

Snapdragon 7s Gen 3: мощность и эффективность в каждой задаче

Процессор смартфона — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, созданный по 4-нм технологии. Это не просто «среднеценовой чип» — его производительность достигает 820 000 баллов в AnTuTu, что на 10 процентов выше, чем у предыдущего поколения. Графика Adreno демонстрирует еще больший прирост — плюс 25 процентов, обеспечивая плавный геймплей в AAA-играх и рендеринг 4K-видео без лагов.

Особого внимания заслуживает ISP (Image Signal Processor) — модуль обработки изображений, позаимствованный у флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Именно он отвечает за мгновенную работу алгоритмов съемки, распознавание сцен и цветокоррекцию в реальном времени. В паре с оптимизированным ПО realme это делает каждый кадр практически идеальным.

Живой дизайн: смартфон, меняющий цвет

Без всяких преувеличений дизайн каждого смартфона realme 14 Pro+ уникален, то есть не существует совершенно точно двух одинаковых жемчужных белых смартфонов. На крышке каждого — индивидуальный рисунок, созданный с использованием порошка из ракушек, а специальные натуральные микрокристаллы рождают перламутровый блеск и переходы в узоре смартфона.

Изображение: пресс-службы realme

Кроме того, realme 14 Pro+ 5G — первый в мире смартфон с термохромным дизайном: в крышке гаджета содержится термоплавкое волокно, которое из белого становится синим по мере охлаждения. Так, модель в цвете «Жемчужный белый» буквально оживает при изменении температуры: при температуре ниже 16 °C на корпусе проявляются синие узоры, а при погружении в снег или холодную воду это занимает всего 5 секунд.

Для любителей сдержанной эстетики есть вариант «Серый замшевый» с веганской замшей

Материал не только приятен на ощупь, но и устойчив к истиранию — даже через годы использования смартфон будет выглядеть как новый.

Дисплей нового поколения: красота и безопасность для глаз

6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K (2800×1272) — это не просто «яркая картинка». Это единственный в сегменте дисплей с закруглениями по всем четырем сторонам, как у премиальных флагманов. Угол изгиба в 42° снижает случайные нажатия на 25 процентов, а полезная площадь экрана достигает 93,8 процента.

Изображение: пресс-службы realme

Частота обновления 120 герц делает анимации идеально плавными, а пиковая яркость 1 500 нит позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже под палящим солнцем. Особенно приятно отметить, что создатели смартфона позаботились и о здоровье глаз. Здесь реализована подсветка с частотой ШИМ 3 840 герц — самый высокий показатель в классе, сводящий мерцание к нулю. А защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i оберегает экран от царапин и падений.

Непревзойденная защита: смартфон для любых условий

Сертификация IP66/68/69 делает realme 14 Pro+ 5G неуязвимым для воды, пыли и даже экстремальных температур.

Устройство выдерживает:

• погружение на 1,5 метра на 30 минут (IP68);

• струи воды под давлением (IP66);

• кипяток (IP69) — до 2 минут под горячим душем.

А специальный режим подводной съемки позволяет запечатлеть морских обитателей или вечеринку в бассейне без риска для гаджета.

Кому он подойдет?

У realme 14 Pro+ 5G на российском рынке есть все шансы стать фаворитом не только у энтузиастов новых технологий. Например, инженеры и «полевики» могут полюбить этот смартфон за то, что его можно уронить в лужу, облить кипятком или засыпать песком — он переживет даже стройплощадку. У него мощный процессор для CAD-чертежей в мобильных приложениях и работы с 3D-моделями, а зарядки хватит на сутки плотной съемки объектов.

Изображение: пресс-службы realme

А настоящим любителям фотографии явно понравится, что он снимает Луну, как профессиональная камера, и создает идеальный свет для портретов в темных закоулках бара, а также что при портретном режиме с 3× оптикой размывает фон: как у зеркалки, даже если объект в трех метрах от вас. И, конечно, возможность съемки под водой, когда можно легко делать уникальные кадры в бассейне или на море без дорогого бокса.

А у офисных сотрудников презентации в Excel не «поплывут», и шрифты останутся четкими даже после 8 часов Zoom-совещаний. И за дизайн «под замшу», который никогда не выдаст, и за четыре года без замены батареи краснеть явно не придется.

И, безусловно, энтузиасты новых технологий смогут по достоинству оценить первое в мире устройство, которое «морозит» узоры при 16 °C: «Почему ты такая холодная? Смотри, даже мой телефон синеет». Им должны понравиться и возможность экспериментировать с ночным серфингом в соцсетях без боли в глазах, и способность этого смартфона сделать детализированное фото соседской кошки хоть с 20-го этажа.

Студенты способны его искренне полюбить за автономность на 17 часов — он переживет три пары, посиделки в библиотеке и сериал в общаге

И за то, что камера с AI SuperZoom сфотографирует конспект с последней парты или QR-код на доске. И, конечно, за цену ниже флагманов, когда за фишки премиум-сегмента не надо полгода подрабатывать в поте лица.

Вердикт: универсальный чемпион

Это устройство для тех, кто молод или чувствует себя таковым. realme 14 Pro+ 5G собрал в себе все, что превращает смартфон из гаджета в незаменимого спутника. Это и тройная камера Sony уровня флагманов с 120× зумом, ночными снимками без шумов и первой в мире вспышкой MagicGlow. И неубиваемая автономность — 6 000 миллиампер-часов на 17 часов работы и 80-ваттная зарядка, которая «оживит» телефон за кофейную паузу. И дизайн с характером, когда термохромная панель меняет цвет на холоде, и элегантная замша — для деловых встреч. И, конечно, защита как у танка, мощь Snapdragon 7s Gen 3 и экран мечты.

realme удалось создать универсальный инструмент, и этот симбиоз инноваций и практичности доступен без флагманского ценника. Компания снова бросает вызов рынку, доказывая, что премиум-технологии могут быть доступными. Бренд, основанный в 2018 году, уже успел покорить более 60 стран, включая Россию, где вошел в топ-3 по продажам.

Старт продаж realme 14 Pro+ 5G в России — 25 марта 2025 года. Модель realme 14 Pro доступна по цене от 34 990 рублей, а realme 14 Pro+ — от 44 990 рублей.

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