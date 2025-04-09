«Накидано, как свиньям в тарелку» Российского блогера ужаснула еда в США. Вот ее фото

Блогер Илья Варламов пожаловался на еду в США

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в США и пожаловался на местную еду. В видео, опубликованном на его YouTubе-канале, он рассказал, что в провинциальных городах в США сложно найти нормальные рестораны. Он также показал, как выглядит обычный обед в дайнере — контейнер с картошкой фри, бургером, многочисленными соусами и молочный коктейль.

Везде такой полуфастфуд. Что-то жареное, с соусом, накиданное как свиньям в тарелку какая-то куча. Все в кляре, панировке Илья Варламов блогер

Кадр: varlamov / YouTube

Ранее Варламов признался, что испытал разочарование после посещения американского Лас-Вегаса. Он заявил, что в этом городе нет ничего особенного. Блогер также обратил внимание на то, что в Лас-Вегасе роскошь соседствует с нищетой и безнадежностью.