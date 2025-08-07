Интернет и СМИ
20:53, 7 августа 2025

Первый канал вырезал ответ Барщевского из выпуска «Что? Где? Когда?» Что сказал знаток?

Первый канал вырезал из эфира «Что? Где? Когда?» ответ Барщевского
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Первый канал вырезал отрывок из эфира игры «Что? Где? Когда?» от 24 декабря 2017 года, в котором знаток и адвокат Михаил Барщевский рассуждал о штрафах для должностных лиц. Как отметило издание Baza, в нем ведущий игры Борис Крюк обратился к Михаилу Барщевскому и спросил, кем считать магистра игры — гражданином или должностным лицом, так как они несут разную ответственность при нарушении пункта 4 статьи 19.30 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса».

Вам как ответить — по закону или по понятиям (жаргонизм, которым описывают криминальные законы, используемые в субкультуре АУЕ («Арестантское уголовное единство»), признанной экстремистской и запрещенной на территории России — прим. «Ленты.ру»)? Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с вами, кто получит «Бриллиантовую сову», «Хрустальную сову». Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц

Михаил Барщевский

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После этого ответа Барщевского Крюк обратился к магистру Александру Друзю, чтобы узнать, кем он сам себя считает, — гражданином или должностным лицом. «Господин Друзь, я к чему все это веду: к тому, чтобы вы на будущее имели в виду, к чему, согласно административному кодексу, могут вести обычные подсказки», — сказал ведущий.

Однако затем из записи игры пропал ответ Барщевского. В новой версии после вопроса Барщевскому Крюк сразу обращается к Друзю.

