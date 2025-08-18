Ценности
Ценности

В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

Зеленский в рубашке и пиджаке встретился с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский, которого в феврале пристыдили за неформальный образ на встрече с Дональдом Трампом, вновь прибыл в Белый дом. Однако на этот раз политик решил не нарушать дресс-код, выбрав для разговора с американским лидером деловой наряд — рубашку и пиджак черного цвета. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — так внешний вид Зеленского оценил один из присутствующих на встрече репортеров.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

