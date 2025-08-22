В России появился новый гаджет Huawei. Почему его называют «зум-чудо»?

В России появился смартфон Huawei Pura 80 Ultra с 4 камерами и экраном 6,8 дюйма

В 2025 году Huawei делает ставку на мобильную фотографию — в России вышла Pura 80 Ultra, смартфон с уникальной камерой, мощной оптикой и узнаваемым дизайном. Этот флагман не пытается быть универсальным — он создан для тех, кто всерьез увлекается съемкой. Что умеет новая камера, зачем здесь сразу два телевика и почему с таким смартфоном можно оставить зеркалку дома — в обзоре «Ленты.ру».

Дизайн

Внешне смартфон выглядит эффектно. В России он представлен в золотистом и черном оформлении корпуса. В предоставленной нам для тестирования золотистой версии использованы выразительные детали — золотистый логотип, золотистое обрамление модуля камеры и корпус с теплым золотистым отливом. Это определяет особую «золотую» эстетику серии Ultra. Золотое покрытие здесь не кричащее, а скорее сдержанное, благородное. Оно не слепит, оно излучает тепло и глубину. Тот случай, когда выглядит дорого, потому что не пытается это доказать.

Линии корпуса — плавные, обтекаемые, никаких резких углов или грубых граней, края аккуратно скруглены

В целом смартфон выглядит сдержанно роскошным и утонченным. Качество материалов и сборки не вызывает сомнений — это уровень ультра-премиум, он защищен от пыли и воды по высоким стандартам IP68/IP69. В комплект входит тактильно приятный чехол из матового белого пластика, украшенный геометрическим повторяющимся рисунком в виде стилизованной буквы «Р».

Фото: Павел Ткачук

Однако весит этот флагман 233,5 грамма, он ощутимо тяжелее многих конкурентов. В ладони ощущается солидно, но при длительном использовании рука может устать. Кроме того, 6,8-дюймовый экран в сочетании с массивным камерным модулем делают устройство достаточно габаритным. В карман узких джинсов у него есть шанс не войти, а для комфортного управления могут понадобиться обе руки. Это может стать минусом для пользователей, ценящих легкость и компактность.

Камеры

Камера — главный аргумент Pura 80 Ultra. Он оснащен четырьмя тыльными камерами: основной, широкоугольной и двумя телефото с различным фокусным расстоянием. Каждая камера решает свою задачу, как в хорошей команде.

Основная камера как хороший универсал cнимает и день, и ночь

Сенсор огромный — почти как у полупрофессиональной камеры. В сложных сценах с контровым светом или ночными вывесками смартфон уверенно сохраняет детали и цвета. Поддерживаются режимы длинной выдержки и мультиэкспозиции. По умолчанию смартфон снимает с функцией объединения пикселей в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно переключиться в режим съемки 50 мегапикселей. В режиме по умолчанию дорабатывается экспозиция, появляется более выраженный объем, вытягиваются тени, цветопередача становится более натуральной — в целом картинка превращается в более зрелищную.

Фото: Павел Ткачук

Широкоугольная камера — для пейзажей, зданий, «я и собор» без селфи-палки. В Pura 80 Ultra установлен 40-мегапиксельный модуль с фокусным расстоянием 13 миллиметров, то есть почти в два раза шире, чем у основной камеры. Наши тесты показали, что это позволяет захватить в кадр все — и площадь с фонтанами, и собор — без необходимости отступать на проезжую часть.

Huawei не сэкономил: здесь большой сенсор, светосильная оптика и продвинутый HDR. Днем — идеальные пейзажи с четкими краями и насыщенными цветами

На фото из путешествий помещаются и люди, и природа, и задний план — все разом, без обрезанных макушек и обид. Минусы тоже есть. Нет оптической стабилизации, так что снимать видео на бегу не стоит. В сумерках или при неоновой подсветке детализация падает — особенно в углах кадра. Но в солнечный день — это настоящий мастер широких планов.

Перископическая камера — та самая «волшебная линза», из-за которой Huawei Pura 80 Ultra пророчат в этом году лавры лучшего смартфона для фотосъемки. Здесь два телефотообъектива, объединенные в один модуль, — уникальное решение, впервые реализованное в смартфоне. Оно позволяет переключаться между средним и дальним зумом (3,7× и 9,4×) с высокой четкостью и без цифровых артефактов.

Можно снять то, что рисует художник, сидя в кафе через дорогу, поймать деталь на фасаде дома, не переходя улицу. И все это — без цифрового увеличения, то есть без мыльной каши

Картинка получается четкой, резкой и с натуральными цветами. Автофокус быстрый. В хорошем свете даже на 10× можно снять так, что не скажешь, что это с телефона. Но подойдет больше для вдумчивой съемки, чем для импульсивных кадров на бегу.

Pura 80 Ultra умеет делать видео в 4K при 60 кадрах в секунду — это «кино-на-ходу», без раздвоения и зернистости. Тем, кто планирует снимать в поездках архитектуру, уличные детали с зумом, вечернюю атмосферу с гирляндами и неоном, а также получать плавные кинематографичные кадры с переключением между камерами, видеовозможности Huawei Pura 80 Ultra подойдут идеально.

Но если важна простота и мгновенный результат, проще будет с автоматикой iPhone или Samsung. Камера Pura 80 Ultra — для настоящих энтузиастов фотографии, для тех, кто любит качественно снимать всегда и везде. Остальным это может показаться чересчур.

Фото: Павел Ткачук

Экран

Pura 80 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848 на 1276, частотой обновления до 120 герц и яркостью до 3000 нит. Он на сегодняшний день один из лучших в индустрии и радует даже геймеров. Цвета сочные, углы обзора широкие, а стекло Kunlun Glass 2 обеспечивает защиту от падений.

Благодаря высокой максимальной яркости и отличным антибликовым свойствам смартфоном комфортно пользоваться даже в яркий солнечный день

В полной темноте яркость можно понизить до необходимого уровня самостоятельно или использовать режим с автоматической подстройкой. В настройках экрана есть возможность включить защиту зрения, установить умное разрешение, масштаб, размер шрифтов, выбрать темный или светлый режим, поменять цветопередачу.

Производительность и интерфейс

Pura 80 Ultra работает на фирменной оболочке EMUI 15. Это все тот же узнаваемый интерфейс: хорошо оптимизированный, плавный, аккуратный. Приложения открываются мгновенно, ничто не подтормаживает и в обычном режиме летает. На смартфоне установлен голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса». Google-сервисов в Huawei по-прежнему нет, но эта проблема решается при желании за десять минут.

Что касается «железа» — тут все интересно

По неофициальным данным, в основе смартфона лежит чипсет Kirin 9020. На практике все работает бодро, но в тяжелых играх вроде Genshin Impact уже не хватает запаса мощности, особенно на ультранастройках. Тем не менее для подавляющего большинства задач, от навигации до монтажа видео, мощности хватает. А если вы не киберспортсмен, то и с играми будет все хорошо. Pura 80 Ultra доступен в двух конфигурациях хранилища, обе с 16 гигабайтами оперативной памяти. Доступны варианты с 512 гигабайтами встроенной памяти или 1 терабайтом.

Автономность, коммуникации и звук

Флагман 2025 года не может быть привязанным к розетке. Поэтому в Pura 80 Ultra установили аккумулятор на 5170 миллиампер-час, который в наших тестах реально выдерживал день активной съемки, соцсети, звонки и мессенджеры на июльской московской жаре. Камеру гоняли по полной, корпус нагревался, но батарея вела себя спокойно, как будто привыкла к солнцу с детства. Заряжается устройство тоже быстро: 100 ватт по проводу и 80 ватт по воздуху. За 40-50 минут — до 100 процентов.

Фото: Павел Ткачук

Модем 5G и спутниковая связь в смартфоне есть, но работают только в Китае. В России доступны все нужные LTE-диапазоны, VoLTE и поддержка eSIM. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, весь актуальный навигационный набор на месте.

Приятно порадовали стереодинамики — они громкие, с объемным звуком. При этом голосовые вызовы тоже в порядке: интеллектуальное шумоподавление работает, и даже в метро собеседник слышит вас нормально.

Вердикт

HUAWEI Pura 80 Ultra — это смартфон, где фото важнее всего. Его камера задает новые стандарты в мобильной фотографии, особенно для съемки на удалении и в сложном свете. Внешний вид, экран, скорость зарядки и защита соответствуют премиум-сегменту. Интеграция с «Яндекс Поиском» и «Алисой» — важный плюс.

Это не массовый флагман, он прежде всего для тех, кто снимает на смартфон всерьез всегда и везде

Он вряд ли понравится всем своим весом, габаритами и ценой. Но тем, кто привык думать кадрами, это устройство даст больше, чем любой массовый смартфон. На него действительно хочется снимать, даже когда снимать вроде бы нечего.