В России появилась новая линейка смарт-часов HUAWEI — WATCH GT 6. Какие версии представлены для активных пользователей?

HUAWEI выпустил новую серию смарт-часов

Запуск новой линейки смарт-часов от HUAWEI — WATCH GT 6 состоялся 19 сентября. Новая серия включает три версии: компактную, стандартную и флагманскую Pro-версию, каждая из которых создана с учетом потребностей современных пользователей. Редакция уже успела протестировать все три устройства. О том, чем они примечательны — в обзоре «Ленты.ру».

Фото: Павел Ткачук

Премиальное исполнение и дизайн

Модель WATCH GT 6 Pro выполнена в корпусе из титанового сплава, что обеспечивает легкость — всего 54,7 грамма без ремешка — и прочность устройства. Эта версия доступна в трех вариантах: черный, титановый и коричневый. Последний выглядит особенно стильно, свежо и однозначно притягивает взгляды.

В комплект в зависимости от цвета идут разные ремешки — фторэластомеровый для черного, плетеный для коричневого и титановый длямодели в титановом цвете. Последняя версия ближе всего к классическим часам.

А если, напротив, хочется чего-то яркого и необычного, это можно найти в базовых устройствах GT 6. У часов этой версии корпус из нержавеющей стали и широкая палитра цветов: так, у стандартной версии помимо базового есть серый и зеленый цвет, а у компактной — белый, золотой и сиреневый. Стиль ремешков также варьируется от спортивных фторэластомеровых до элегантного миланского плетения и композитной кожи. Каждый точно сможет найти себе что-то по вкусу.

Фото: Павел Ткачук

Инновационный дисплей

Все модели линейки получили современные AMOLED-экраны с высоким разрешением. Стандартная и Pro-версии оснащены 1,47-дюймовым дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и 317 PPI, в то время как компактная модель получила 1,32-дюймовый экран с тем же разрешением и 352 PPI. Экран настолько яркий, что даже немного режет глаза при приглушенном освещении. Но зато при ярком солнечном свете все отлично видно.

Фото: Павел Ткачук

Впечатляющая функциональность

Часы оснащены множеством датчиков, включая акселерометр, гироскоп, оптический датчик пульса, барометр, датчик температуры, освещенности, ЭКГ и глубины. Это позволяет точно отслеживать физическую активность, сон, уровень стресса и эмоциональное состояние.

Для спортсменов есть поддержка множества различных режимов, включая плавание, бег, велоспорт и другие. Водонепроницаемость 5 ATM и стандарт IP69 позволяют использовать часы в бассейне и на море, а функция слива воды помогает избежать повреждений после водных активностей. Но при этом стоит помнить, что они не «неуязвимы» и не предназначены для горячего душа, сауны или дайвинга ниже 40 метров.

Отдельно стоит отметить новые функции для велотренировок — это виртуальный онлайн-измеритель мощности, в сопряжении с которым часы определяют ключевые показатели FTP, по которым можно отслеживать свой прогресс.

Также к WATCH GT 6 по Bluetooth можно подключить пульсометр, датчик каденса, спидометр и другие устройства. Кроме того, часы сами отслеживают такие профессиональные показатели, как вертикальные колебания и баланс времени касания земли.

Для тех, кто просто привык следить за здоровьем, есть мониторинг пульса, сна, ЭКГ и уровня кислорода в крови (SpO2). Часы могут предупредить о стрессовой нагрузке и в целом хорошо помогают следить за общим состоянием организма. Они даже могут отследить менструальный цикл. Также у WATCH GT 6 есть функция мониторинга эмоций — часы делят эмоциональное состояние на 12 типов и воплощают их на экране в виде цветов.

Фото: Павел Ткачук

Удивительная автономность

Стандартная и Pro-модель может работать до 21 дня в режиме энергосбережения, до 12 дней при стандартном использовании и до 7 дней с активным циферблатом-заставкой. В режиме тренировки на открытом воздухе — до 40 часов, что делает эти часы идеальными спутниками для длительных походов и спортивных мероприятий. Компактная версия продержится до 14 дней в экономичном режиме и до 7 дней при обычном использовании. Заряжаются они от беспроводной зарядки буквально за 20-30 минут.

Фото: Павел Ткачук

Дополнительные фишки

Линейка GT 6 совместима с Android (от версии 9.0) и iOS (от версии 13.0), что делает ее доступной для широкого круга пользователей. Часы без проблем подключаются к iPhone и в полной мере выполняют все свои функции.

Встроенная система навигации включает поддержку GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спутниковых систем, обеспечивая точную геопозицию в любых условиях. Наличие динамика и микрофона позволяет принимать звонки и включать голосовое управление.

Это очень удобно, когда заняты руки. Принять звонок можно прямо во время тренировки или на бегу на работу, если в одной руке портфель, а в другой — кофе

Итоги

Таким образом, HUAWEI WATCH GT 6 представляет собой сбалансированное решение для тех, кто ищет надежные смарт-часы с длительным временем работы и широкими возможностями для отслеживания активности и показателей здоровья. Флагманская Pro-версия станет идеальным выбором для профессиональных спортсменов и тех, кто серьезно относится к своему здоровью, в то время как компактные модели подойдут для повседневного использования и любительских тренировок. Благодаря продуманному сочетанию стиля, функциональности и автономности, WATCH GT 6 задают новые стандарты в мире умных часов. Это выражается и в новых приложениях.

Так, с Ozon на часах теперь можно забирать товары из пунктов выдачи по штрихкоду на циферблате, не используя смартфон

HUAWEI WATCH GT 6 Pro на российском рынке можно купить по цене от 29 999 до 39 999 рублей, а HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 999 до 24 999 рублей. Все версии уже доступны к покупке.

