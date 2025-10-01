В России появилась новая линейка смарт-часов HUAWEI — WATCH GT 6. Какие версии представлены для активных пользователей?

Запуск новой линейки смарт-часов от HUAWEI — WATCH GT 6 состоялся 19 сентября. Новая серия включает три версии: компактную, стандартную и флагманскую Pro-версию, каждая из которых создана с учетом потребностей современных пользователей. Редакция уже успела протестировать все три устройства. О том, чем они примечательны — в обзоре «Ленты.ру».
Премиальное исполнение и дизайн
Модель WATCH GT 6 Pro выполнена в корпусе из титанового сплава, что обеспечивает легкость — всего 54,7 грамма без ремешка — и прочность устройства. Эта версия доступна в трех вариантах: черный, титановый и коричневый. Последний выглядит особенно стильно, свежо и однозначно притягивает взгляды.
В комплект в зависимости от цвета идут разные ремешки — фторэластомеровый для черного, плетеный для коричневого и титановый длямодели в титановом цвете. Последняя версия ближе всего к классическим часам.
А если, напротив, хочется чего-то яркого и необычного, это можно найти в базовых устройствах GT 6. У часов этой версии корпус из нержавеющей стали и широкая палитра цветов: так, у стандартной версии помимо базового есть серый и зеленый цвет, а у компактной — белый, золотой и сиреневый. Стиль ремешков также варьируется от спортивных фторэластомеровых до элегантного миланского плетения и композитной кожи. Каждый точно сможет найти себе что-то по вкусу.
Инновационный дисплей
Все модели линейки получили современные AMOLED-экраны с высоким разрешением. Стандартная и Pro-версии оснащены 1,47-дюймовым дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и 317 PPI, в то время как компактная модель получила 1,32-дюймовый экран с тем же разрешением и 352 PPI. Экран настолько яркий, что даже немного режет глаза при приглушенном освещении. Но зато при ярком солнечном свете все отлично видно.
Впечатляющая функциональность
Часы оснащены множеством датчиков, включая акселерометр, гироскоп, оптический датчик пульса, барометр, датчик температуры, освещенности, ЭКГ и глубины. Это позволяет точно отслеживать физическую активность, сон, уровень стресса и эмоциональное состояние.
Для спортсменов есть поддержка множества различных режимов, включая плавание, бег, велоспорт и другие. Водонепроницаемость 5 ATM и стандарт IP69 позволяют использовать часы в бассейне и на море, а функция слива воды помогает избежать повреждений после водных активностей. Но при этом стоит помнить, что они не «неуязвимы» и не предназначены для горячего душа, сауны или дайвинга ниже 40 метров.
Отдельно стоит отметить новые функции для велотренировок — это виртуальный онлайн-измеритель мощности, в сопряжении с которым часы определяют ключевые показатели FTP, по которым можно отслеживать свой прогресс.
Также к WATCH GT 6 по Bluetooth можно подключить пульсометр, датчик каденса, спидометр и другие устройства. Кроме того, часы сами отслеживают такие профессиональные показатели, как вертикальные колебания и баланс времени касания земли.
Для тех, кто просто привык следить за здоровьем, есть мониторинг пульса, сна, ЭКГ и уровня кислорода в крови (SpO2). Часы могут предупредить о стрессовой нагрузке и в целом хорошо помогают следить за общим состоянием организма. Они даже могут отследить менструальный цикл. Также у WATCH GT 6 есть функция мониторинга эмоций — часы делят эмоциональное состояние на 12 типов и воплощают их на экране в виде цветов.
Удивительная автономность
Стандартная и Pro-модель может работать до 21 дня в режиме энергосбережения, до 12 дней при стандартном использовании и до 7 дней с активным циферблатом-заставкой. В режиме тренировки на открытом воздухе — до 40 часов, что делает эти часы идеальными спутниками для длительных походов и спортивных мероприятий. Компактная версия продержится до 14 дней в экономичном режиме и до 7 дней при обычном использовании. Заряжаются они от беспроводной зарядки буквально за 20-30 минут.
Фото: Павел Ткачук
Дополнительные фишки
Линейка GT 6 совместима с Android (от версии 9.0) и iOS (от версии 13.0), что делает ее доступной для широкого круга пользователей. Часы без проблем подключаются к iPhone и в полной мере выполняют все свои функции.
Встроенная система навигации включает поддержку GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спутниковых систем, обеспечивая точную геопозицию в любых условиях. Наличие динамика и микрофона позволяет принимать звонки и включать голосовое управление.
Это очень удобно, когда заняты руки. Принять звонок можно прямо во время тренировки или на бегу на работу, если в одной руке портфель, а в другой — кофе
Итоги
Таким образом, HUAWEI WATCH GT 6 представляет собой сбалансированное решение для тех, кто ищет надежные смарт-часы с длительным временем работы и широкими возможностями для отслеживания активности и показателей здоровья. Флагманская Pro-версия станет идеальным выбором для профессиональных спортсменов и тех, кто серьезно относится к своему здоровью, в то время как компактные модели подойдут для повседневного использования и любительских тренировок. Благодаря продуманному сочетанию стиля, функциональности и автономности, WATCH GT 6 задают новые стандарты в мире умных часов. Это выражается и в новых приложениях.
Так, с Ozon на часах теперь можно забирать товары из пунктов выдачи по штрихкоду на циферблате, не используя смартфон
HUAWEI WATCH GT 6 Pro на российском рынке можно купить по цене от 29 999 до 39 999 рублей, а HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 999 до 24 999 рублей. Все версии уже доступны к покупке.