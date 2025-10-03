HUAWEI создала смартфон для идеальных селфи. Чем nova 14 Pro удивит даже опытных блогеров?

HUAWEI внедрила в nova 14 Pro алгоритмы ретуши на базе ИИ

Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке смартфонов, делая ставку на одну из самых востребованных функций — портретную съемку. На российский рынок выходит серия Huawei nova 14 с технологией ультрареалистичной съемки портретов и обновленным движком XD Portrait. По заявлениям производителя, две новые модели линейки меняют представления о мобильной портретной съемке и представляют концепцию «Портреты уровня Про». Насколько эти обещания соответствуют действительности, разбиралась «Лента.ру»

Дизайн

Внешне обе модели, выполненные в стиле спокойного минимализма, похожи. Те же плавные линии, орбитальное кольцо камер и тонкий корпус со встроенным на кнопке питания сканером отпечатка пальцев.

Но у протестированной нами nova 14 Pro, задающей тон новой линейки компании, корпус немного толще (7,78 миллиметра), а дисплей чуть увеличен и более изогнут, что визуально добавляет премиальности и смягчает жесты у кромки устройства. В ладони, несмотря на вес (207 граммов), смартфон ощущается монолитным, ничего не люфтит и нигде не поскрипывает.

Обе модели защищены от пыли и струй воды по стандарт IP65. Это, конечно, не полная водонепроницаемость, в бассейне с ними не поплаваешь, но для большинства бытовых сценариев этого вполне достаточно. В процессе тестирования мы неоднократно убедились, что дождь и пролитый на экран чай на работе устройства никак не сказываются

Все модели серии nova 14 предлагаются в четырех цветах: розовом, белом, черном и голубом.

Фото: Павел Ткачук

Экран

nova 14 Pro получила яркий 6,78-дюймовый LTPO-OLED с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц, разрешением в 2776x1224 пикселей, с пиком яркости до 1200 нит и поддержкой HDR Vivid. Это дает отличную четкость картинки, естественную точную цветовую передачу света и тени, отсутствие шим-эффекта и очень плавную прокрутку.

А запаса яркости, как мы смогли убедиться, хватает для комфортной работы в солнечный день и для чтения ночью. В помощь глазам — интеллектуальные алгоритмы: система подстраивает цветовую температуру и снижает долю синего света в зависимости от окружения и контента.

У обычной nova 14 тоже хороший экран — плоский 6,7-дюймовый OLED с фиксированными ступенями 60/90/120 Гц, но тонкая адаптация частоты, дающая улучшенную визуальную насыщенность и контраст — привилегия версии Pro.

Интерфейс и производительность

nova 14 Pro работает под управлением EMUI 15. Интерфейс быстрый и аккуратный, переключение камер не прерывает запись, все предсказуемо. Взаимодействие с устройством стало еще более интуитивно понятным, из приятных мелочей — управление жестами в воздухе на базе AI. Можно прокручивать страницы и делать скриншот сжатой ладонью на расстоянии 20–40 сантиметров от экрана, и это очень удобно, когда, например, ты готовишь на кухне или с перчатками на руках.

Кроме того, система скрывает уведомления, если фиксирует посторонний взгляд на экран, например, в метро. Появилась здесь и экономящая лишние касания умная кнопка, двойное нажатие которой дает быстрый доступ к выбранным приложениям и действиям.

У тестируемого нами устройства — 12 гб оперативной памяти и 512 гб внутренней. Отметим, что по мощности nova 14 Pro не претендует на роль игрового флагмана. Повседневные задачи — мессенджеры, камера, навигация, быстрый монтаж роликов — выполняются спокойно и четко, а в тяжелых играх комфортнее выбирать средние настройки.

В обеих моделях сериии nova интегрирована AI-версия «Алиса» от Яндекса с расширенными возможностями. Например, «В заметках» при помощи функции «Пересказать» теперь можно получить выжимку большого текста, «Исправить» убирает орфографические и пунктуационные ошибки, а «Улучшить» переписывает плохой текст

Google-сервисы здесь по-прежнему отсутствуют, но это для пользователей HUAWEI это уже давно не проблема — все решается через приложение GBox за несколько минут.

Фото: Павел Ткачук

Связь и звук

В nova 14 Pro есть NFC для бесконтактных платежей, он поддерживает Wi-Fi 7, но это, скорее, задел на будущее, необходимы соответствующие роутер и точка доступа. Во время голосовых вызовов работает шумоподавление на базе AI, что очень полезно в людных местах и для звонков, и для голосовых сообщений в мессенджерах.

Стоит отметить и наличие качественных динамиков, выдающих стерео на достойном уровне с четко прослушиваемым басом и хорошей громкостью. Заявлено также, что смартфон при сопряжении с наушниками HUAWEI FreeBuds Pro 3 может обеспечить передачу аудио без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с.

Камеры

Система камер в nova 14 Pro — главная фишка новинки. Основной модуль на 50 Мп с массивом RYYB и физической диафрагмой f/1.4-f/4.0 в сумерках дает больше света и объема, а днем позволяет контролировать глубину резкости без искусственной гладкости кожи.

Портретный телеобъектив 12 Мп (RYYB) обеспечивает 3× оптический зум и до 30× цифрового — на улице удобно держать дистанцию и сохранять спокойную перспективу черт лица, не приплющивая нос и скулы. Ультраширокоугольный модуль совмещен с макро: угол до 112 градусов, фокусировка с двух сантиметров — фактуры предметов и крупные детали получаются выразительными, особенно при дневном свете.

По заявлению производителя, точность цветопередачи здесь увеличена на 120 процентов. Как мы смогли убедиться, портреты, снятые днем на основной модуль Pro, стабильно сохраняют отличную детализацию и естественные тона, на 3× смартфон уверенно отделяет объект от фона. Вечером камера лучше работает на средних фокусных — кадры чище и стабильнее. Ультраширик днем практичен для «я и шедевр архитектуры»» и интерьерных сцен, а в сумерках ожидаемо уступает в микродеталях.

Фронтальная камера — еще одна сильная сторона новой линейки. В nova 14 Pro используется двойной модуль 50 Мп + 8 Мп (портретный макро) с диапазоном зума от 0,8× до 5×. Это позволяет делать групповые селфи без искажений, а крупный план без мыла и сломанной перспективы

Для сторис и влогов это редкое преимущество — фронталка перестает быть компромиссом и соображает не хуже тыльной камеры, позволяя благодаря технологии XD Portrait Engine делать естественные портреты практически студийного качества.

Поддерживается здесь и высокоскоростная съемка — как на основную, так и на фронтальную камеру, в динамике это повышает шанс получить резкий кадр без смазанной мимики.

По фото возможностям и реалистичности съемки nova 14 Pro явно обходит многих конкурентов, например, iPhone 16 Pro, который дает заметное размытие при съемках в движении и неестественно холодные тона кожи в портретах.

Фото: Павел Ткачук

Обработка фото

Обработкой в nova 14 Pro заведует XD Portrait Engine 3.0 — набор алгоритмов, который работает не шаблонной замазкой для гладкости, а точечно: форма, текстура, свет, цвет и размытие.

Доступны три стилистики портрета — естественная, деликатная и стильная. В первой кожа остается живой, с правильной пластикой света, во второй аккуратно приглушаются микронеровности без потери фактуры, а в третьей добавляется выразительный контраст и драматизм. Конечно, мы оценили, что на практике это сильно экономит время, поскольку меньше ручных правок и повторов кадра.

Встроенная ретушь на базе ИИ помогает в двух сценариях. Во-первых, при серийной съемке групп смартфон выбирает удачные выражения лиц и создает лучший кадр, снижая процент закрытых на фото глаз. Во-вторых, алгоритм умеет убирать лишние объекты в кадре (прохожих, урны) и дорисовывать фон

Еще одна практичная деталь — алгоритмы коррекции света и тени. В условиях слабого освещения система поднимает информативность темных зон на пиксельном уровне, не выжигая светлые участки, и бережно относится к тону кожи. В сумме это дает возможность делать портреты, которые ближе к живой картинке, чем к глянцу.

Автономность и зарядка

Модели серии HUAWEI nova 14 оснащены высокоемкой батареей 5500 мАч. Полный день с камерой, навигацией, музыкой и соцсетями проходит без подзарядки, а если не злоупотреблять вечерней 4K-съемкой, остается и запас. В обычном режиме полностью заряженный смартфон способен продержаться два-три дня, а в режиме ожидания, по заявлению производителя, — до 6 дней.

В комплект входит быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge Турбо с максимальной мощностью проводной зарядки 100 Вт, беспроводной зарядки здесь нет.

Фото: Павел Ткачук

Вердикт

nova 14 Pro честно расставляет приоритеты. Это смартфон, где портретная съемка и фронталка играют первую скрипку, а все остальное — грамотный аккомпанемент. Переменная диафрагма на основном модуле, портретный телеобъектив, лучшая в сегменте двойная фронтальная камера с оптическим зумом и продвинутые ИИ-алгоритмы для обработки портретов — набор, который превращает бытовые кадры в продуманные.

Кроме того, из плюсов — стильный дизайн, качественная сборка, яркий экран с плавным интерфейсом, XD Portrait Engine 3.0, хорошая автономность, управление жестами и защита уведомлений, наличие NFC и хороших стереодинамиков. Из минусов - игровая производительность среднего класса, отсутствие беспроводной зарядки, инфракрасного порта и работающий ночью слабее основного модуля ультраширик.

Но если ты живешь в кадре и любишь контролировать картинку, nova 14 Pro дает больше свободы, чем типичный универсал. Он не просто делает хорошие селфи, это инструмент, позволяющий историям в кадре выглядеть естественно и выразительно без лишних усилий. И да — это тот случай, когда фотографировать хочется даже тогда, когда вокруг ничего особенного

Базовая модель сохраняет общую ДНК серии: та же 50 Мп селфи-камера, быстрая зарядка 100 Вт и ИИ-функции для съемки. Однако именно Pro-версия с ее двойной фронталкой, портретным телеобъективом и переменной диафрагмой ощущается тем самым обещанным портретным флагманом.

Фото: Павел Ткачук

Кому подойдет

nova 14 Pro создан для тех, кто часто снимает людей: портреты в кафе и на улице, групповые кадры, сторис и влоги крупным планом. Здесь важнее лица, свет и объем, чем рекорды в бенчмарках. Смартфон дает контроль над глубиной резкости, аккуратно работает с кожей и светом и экономит время постобработки за счет XD Portrait и встроенной ретуши. Тем же, для кого важнее максимальная графика в играх, проще выбрать что-то в другом сегменте.

