Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

ВЦИОМ: 74% россиян столкнулись с трудностями при получении медпомощи

Аналитический центр ВЦИОМ по заказу Всероссийского союза пациентов представил результаты опроса россиян о возможных изменениях в системе ОМС. Исследование показывает, что большинство граждан сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи и выступают за независимый контроль качества медицины. При этом россияне четко демонстрируют понимание ценности страховых медицинских организаций как независимого участника системы, что делает планы по их исключению из системы ОМС особенно странными и необоснованными.

Проблемы доступа

Почти все россияне (97 процентов) обращаются за медицинской помощью по полису ОМС, в том числе две трети (67 процентов) делали это в текущем году. В то же время три четверти (74 процента) за последние пару лет сталкивались с различными сложностями при получении медицинских услуг по полису ОМС. Чаще всего это долгое ожидание записи (59 процентов) и отсутствие талонов к нужным специалистам (48 процентов), каждый четвертый (23 процента) остался недоволен качеством лечения, а каждому десятому (10 процентов) предлагали оплатить медицинские услуги.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При этом у россиян есть понимание, что в спорных медицинских ситуациях отстоять свои права и интересы самостоятельно у них бы вряд ли получилось: только 15 процентов уверены в этом, тогда как 63 процента отмечают, что своими силами этого не добиться.

На этом фоне запрос на независимость контроля в системе здравоохранения выглядит логичным: подавляющее большинство россиян (82 процента) считают, что качество медицинской помощи должно оцениваться внешней, а не внутренней структурой.

Доверие к страховым компаниям

Тема возможной реформы системы ОМС редко встречается в публичной повестке: большинство россиян впервые услышали о планируемых изменениях в системе ОМС (75 процентов) в ходе опроса. В то же время большинство россиян в вопросах защиты прав пациентов (67 процентов), рассмотрения жалоб (65 процентов), а также контроля качества медицинской помощи (59 процентов) и применения мер ответственности (51 процент) доверяют именно независимым страховым компаниям, а не государственным фондам.

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Общественное мнение по поводу передачи функций страховых компаний территориальным фондам остается настороженным. Большинство граждан не верят, что подобная реформа приведет к улучшению качества и доступности медицины: добрая треть в такой реформе видит шаг к ухудшению ситуации (37 процентов), еще треть (32 процента) считает, что реформа ничего не изменит.

Скепсис обозначился и в оценках того, как реформа повлияет на строгость и объективность контроля за качеством медицинской помощи: каждый восьмой россиянин ожидает от территориальных фондов большей объективности (12 процентов), тогда как треть опасается, что проверки станут мягче (34 процента).

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Экспертное мнение

Профессиональное сообщество разделяет озабоченность граждан относительно планируемых изменений в системе ОМС.

«Современное общество вправе требовать от государства не просто провозглашения права на медицинскую помощь, но его реального обеспечения — механизмами, которые не только гарантируют доступность, но и защищают интересы самого пациента. В этой связи ключевым становится вопрос: кто должен быть гарантом качества и справедливости в системе ОМС», — отметил заместитель генерального директора «СМК РЕСО-МЕД» Тимур Гизитдинов.

По его словам, доверие граждан к страховым компаниям — это не дань моде, а логичный общественный запрос.

«Чтобы тот, кто проверяет, не был связан с тем, кого проверяет. Предложенные изменения, предусматривающие передачу функций страховых компаний территориальным фондам, порождают серьезные риски. Для пациента теряется компактный и знакомый посредник, к которому они уже привыкли обращаться, — страховой представитель», — сказал Гизитдинов.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Экономическая целесообразность

Экономические расчеты подтверждают нецелесообразность исключения СМО из системы ОМС. По данным Всероссийского союза страховщиков, страховые медицинские организации получают на ведение дел около 1,8 процента от общего бюджета ОМС. При этом они возвращают обратно в систему здравоохранения до 19 миллиардов рублей ежегодно через штрафы медицинским организациям за некачественные услуги.

Чистое сальдо расходов на содержание института СМО составляет менее 1 процента от общего бюджета ОМС. Эти средства направляются на администрирование полисов, аудит качества медицинских услуг — 30 миллионов случаев экспертиз в год — и сопровождение 20 миллионов пациентов ежегодно, включая ветеранов СВО. При этом страховые компании осуществляют 150 миллионов коммуникаций с застрахованными в год, экономя для системы более 86 миллионов рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В масштабах всего бюджета ОМС расходы на СМО практически незаметны, тогда как передача этих функций государственным ТФОМС не принесет никакой пользы, а напротив, потребует создания аналогичных структур с неизбежным ростом административных расходов и потерей существующих эффективных механизмов контроля.

«Публикация ВЦИОМ важна тем, что она высвечивает точку перелома в системе здравоохранения — не просто как техническую реформу, но как вопрос морального и гражданского выбора, — подчеркивает Тимур Гизитдинов. — Нельзя допустить, чтобы право на здоровье стало декларацией без содержания. Исключение независимого участника из системы ОМС не имеет ни экономического, ни социального обоснования».