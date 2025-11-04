Из жизни
16:35, 4 ноября 2025Из жизни

Назван самый привлекательный и при этом неженатый член британской королевской семьи. Кто он и почему его никто не замечал раньше?

Tatler назвал Николаса Виндзора самым привлекательным членом королевской семьи
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На первое место в списке самых привлекательных наследников, который составляет издание Tatler, попал Альберт Виндзор — молодой аристократ, о котором до недавних пор почти никто не знал. Он родился в 2007 году, вырос в Риме и недавно впервые поучаствовал в светском мероприятии — приехал в Лондон на похороны герцогини Екатерины Кентской, которая считалась членом британской королевской семьи и до самой смерти жила в Кенсингтонском дворце.

Альберт Виндзор имеет непосредственное отношение к королевской семье. Король Георг V, правивший Великобританией в годы Первой мировой войны, — его прапрадед, а нынешний монарх — троюродный дядя. Кроме того, в будущем Альберт унаследует титул герцога Кентского. А вот королем ему не быть даже в мечтах. В этом виноват его отец: он принял католичество, а британский трон могут занимать только последователи англиканской веры.

Альберт Виндзор (справа) и его брат Леопольд

Альберт Виндзор (справа) и его брат Леопольд

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

В Лондоне Альберта впервые заметили в обществе Карла III и его главного наследника — принца Уильяма. Ожидается, что в конце ноября молодой аристократ поучаствует в другом важном светском событии — бале дебютанток в Париже.

